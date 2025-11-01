ETV Bharat / state

हिमाचल के इन जिलों में छाया कोहरा, इस दिन से फिर से बारिश-बर्फबारी की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, सुंदरनगर में मध्यम कोहरा छाया रहा. इसके अलावा मंडी और बिलासपुर में हल्का कोहरा छाया रहा. बिलासपुर में भाखड़ा डैम के आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर तक पहुंच गई. कोहरे के चलते वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते आगामी दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है. प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा. प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मानस में तापमान पहुंच गया है. 3-4 नवंबर को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार, 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र एक्टिव होगा. ऐसे में 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा. इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में प्रदेश में शुष्क मौसम रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार 31 अक्टूबर को सबसे कम न्यूनतम तापमान प्रदेश के कुकुमसेरी में -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा ताबो में -0.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना जिले में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा. कुछ स्थानों पर सामान्य से 2-6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में न्यूनतम तापमान औसतन -1.0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य के करीब रहा. कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान औसतन 2-6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में अधिकतम तापमान औसतन 16-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली, वेतन के अलावा खाते में पड़ेंगे 6 हजार रुपए तक अधिक

ये भी पढ़ें: क्या है डॉप्लर रडार, कैसे देता है मौसम की सही और सटीक जानकारी? हिमाचल के लिए कितना फायदेमंद