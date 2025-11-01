हिमाचल के इन जिलों में छाया कोहरा, इस दिन से फिर से बारिश-बर्फबारी की संभावना
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कई जिलों में छाया कोहरा. जानिए कब से होगी बारिश और बर्फबारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 10:24 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते आगामी दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है. प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा. प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मानस में तापमान पहुंच गया है. 3-4 नवंबर को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं.
इन जिलों में कोहरे का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, सुंदरनगर में मध्यम कोहरा छाया रहा. इसके अलावा मंडी और बिलासपुर में हल्का कोहरा छाया रहा. बिलासपुर में भाखड़ा डैम के आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर तक पहुंच गई. कोहरे के चलते वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई है.
Nowcast@ 0900— Meteorological Centre Shimla (@himachalmausam) November 1, 2025
Date:- 01 November 2025
Validity Time :- 0900 -1200
Shimla City :-Mainly clear sky
State :- No significant weather over the state. pic.twitter.com/1CbMOPdCeL
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार, 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र एक्टिव होगा. ऐसे में 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा. इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में प्रदेश में शुष्क मौसम रहने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.
The Depression over eastcentral Arabian Sea moved east-northeastwards, weakened into a well marked low pressure area and lay centered at 0530 hrs IST of today, the 1st November 2025, over Eastcentral & Adjoining Northeast Arabian Sea.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 1, 2025
It is likely to continue to move… pic.twitter.com/juFNybVsll
हिमाचल प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार 31 अक्टूबर को सबसे कम न्यूनतम तापमान प्रदेश के कुकुमसेरी में -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा ताबो में -0.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना जिले में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा. कुछ स्थानों पर सामान्य से 2-6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में न्यूनतम तापमान औसतन -1.0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य के करीब रहा. कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान औसतन 2-6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में अधिकतम तापमान औसतन 16-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
