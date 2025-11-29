ETV Bharat / state

जानें बारिश-बर्फबारी को लेकर क्या है मौसम विभाग की भविष्यवाणी, मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड

हिमाचल में किसान बागवान बारिश न होने से परेशान हैं. किसानों को फसलें खराब होने का डर सता रहा है.

हिमाचल में पहाड़ों के मुकाबले मैदानों में न्यूनतम तापमान गिरा
हिमाचल में पहाड़ों के मुकाबले मैदानों में न्यूनतम तापमान गिरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 12:49 PM IST

शिमला: हिमाचल में मौसम मानसून के बाद से साफ बना हुआ है. मानसून सीजन के बाद बहुत कम बारिश देखने को मिली है. नवंबर माह में सामान्य से कम बारिश हुई है. इस माह सामान्य से 94 प्रतिशत कम बारिश हुई है. नवंबर माह में 18 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस माह अभी तक 1 मिलीमीटर से कम बारिश दर्ज हुई है. इसके कारण सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है. सुबह शाम पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड देखने को मिल रही है. सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आस पास चल रहा है.

हालांकि दिन में धूप खिलने और आसमान साफ रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल रही है. दोपहर के समय लोग धूप का आनंद ले रहे हैं. ठंड के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पानी जमना शुरू हो गया है. सड़कों पर कोहरा जमना शुरू हो गया है, जिससे फिसलन बढ़ गई है. लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे क्षेत्रों में नालों, झरनों में पानी की ऊपरी परतों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है. लाहौल स्पीति में झीलों में भी बर्फ जमना शुरू हो गई है.

कैसा रहेगा मौसम

लंबे समय से किसान और बागवान बारिश-बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं. बारिश बर्फबारी न होने से फसलों के खराब होने का डर सता रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की बारिश बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी. वहीं, भाखड़ा बांध के जलाशयों के आसपास, मंडी, सुंदरनगर, बल्ह, बिलासपुर में सुबह शाम घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान विजिबिलिटी कम हो सकती है.

पहाड़ों से ठंडी मैदानों की रातें

कई स्थानों पर तापमान शून्य के नीचे या उसके आस पास पहुंच गया है. सबसे कम तापमान कुकुसेरी -4.8 और ताबो में -7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. सबसे अधिकतम तापमान ऊना में 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान कई पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा नीचे लुढ़क गया है. शिमला, धर्मशाला से भी कम तापमान सुंदरनगर, ऊना, मंडी, बरठीं में दर्ज किया गया है. शिमला, धर्मशाला का न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुंदरनगर का 3.2 डिग्री, मंडी का 4.6 डिग्री, ऊना का 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

विभिन्न शहरों का न्यूतम तापमान

शिमला 7.0, सुंदरनगर 3.2, भुंतर 1.0, कल्पा 0.4, धर्मशाला 7.0, ऊना 6.7, नाहन 12.7, पालमपुर 4.0, सोलन 3.5, मनाली 1.9, कांगड़ा 5.3, मंडी 4.6, बिलासपुर 6.5, हमीरपुर 4.6, जुब्बड़हट्टी 9.2, ककुमसेरी -4.8, नारकंडा 5.6, बरठीं 3.3, कसौली 8.4, पांवटा साहिब 10.0, सराहन 5.1, देहरागोपीपुर 7.0, ताबो -7.0, नेरी 10.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

