जानें बारिश-बर्फबारी को लेकर क्या है मौसम विभाग की भविष्यवाणी, मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड

शिमला: हिमाचल में मौसम मानसून के बाद से साफ बना हुआ है. मानसून सीजन के बाद बहुत कम बारिश देखने को मिली है. नवंबर माह में सामान्य से कम बारिश हुई है. इस माह सामान्य से 94 प्रतिशत कम बारिश हुई है. नवंबर माह में 18 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस माह अभी तक 1 मिलीमीटर से कम बारिश दर्ज हुई है. इसके कारण सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है. सुबह शाम पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड देखने को मिल रही है. सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आस पास चल रहा है.

हालांकि दिन में धूप खिलने और आसमान साफ रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल रही है. दोपहर के समय लोग धूप का आनंद ले रहे हैं. ठंड के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पानी जमना शुरू हो गया है. सड़कों पर कोहरा जमना शुरू हो गया है, जिससे फिसलन बढ़ गई है. लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे क्षेत्रों में नालों, झरनों में पानी की ऊपरी परतों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है. लाहौल स्पीति में झीलों में भी बर्फ जमना शुरू हो गई है.

कैसा रहेगा मौसम

लंबे समय से किसान और बागवान बारिश-बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं. बारिश बर्फबारी न होने से फसलों के खराब होने का डर सता रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की बारिश बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी. वहीं, भाखड़ा बांध के जलाशयों के आसपास, मंडी, सुंदरनगर, बल्ह, बिलासपुर में सुबह शाम घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान विजिबिलिटी कम हो सकती है.

पहाड़ों से ठंडी मैदानों की रातें