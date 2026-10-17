हिमाचल में इन इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान, यहां हुई बर्फबारी, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम
हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट. केलांग में पारा माइनस 1.7 डिग्री पहुंचा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 9:50 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा हिमपात और मध्य व निचले क्षेत्रों में हुई हल्की से मध्यम बारिश के कारण पूरे राज्य में ठंड तापमान गिरना शुरू हो गया है. इसके कारण सुबह-शाम ठंड बढ़ना शुरू हो गई है. हालांकि दिन के समय धूप खिलने से राहत मिल रही है.
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों में भी लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं, लेकिन जनजातिय जिलों में पारा माइनस के नीचे लुढ़क गया है.
शून्य से नीचे पहुंचा पारा
मौसम विभाग के अनुसार, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के केलांग में सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जिसके बाद वहां का न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. कुकुमसेरी में भी तापमान -1.2 और ताबो में 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. यह कल पूरे राज्य में सबसे कम तापमान रहा. इसके अलावा भरमौर में भी हल्का हिमपता दर्ज हुआ है. मंडी के शिकारी देवी में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली वहीं, कुल्लू जिले के कोठी में सबसे ज्यादा 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि जोगिंदरनगर, चंबा के जोत, कुकुमसेरी और मनाली में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई.
दिन के तापमान में भारी गिरावट
बदले मौसम के मिजाज के कारण जहां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दिन का तापमान 4 से 15 डिग्री के बीच सिमट गया, वहीं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह 11 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कल मैदानी इलाके ऊना में सबसे अधिक 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
जानें कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने राज्य के निवासियों और पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर दी है. कल हुई इस हल्की बारिश, बर्फबारी के बाद आगामी 20 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहेगा. शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, ऊना और बिलासपुर सहित सभी 12 जिलों में आज से चटख धूप खिलेगी, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. हालांकि, रात और सुबह के समय ठंड का असर बरकरार रहेगा.
|जिला/स्थान
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|शिमला
|20.4
|11.0
|सुंदरनगर
|28.0
|12.0
|भुंतर
|25.5
|8.7
|कल्पा
|18.4
|3.8
|धर्मशाला
|25.0
|—
|ऊना
|32.8
|15.0
|नाहन
|25.5
|16.1
|केलांग
|8.2
|-1.7
|पालमपुर
|23.2
|10.5
|सोलन
|25.2
|10.4
|मनाली
|19.0
|5.9
|कांगड़ा
|28.1
|12.7
|मंडी
|27.6
|13.2
|बिलासपुर
|29.0
|15.0
|हमीरपुर
|—
|—
|चंबा
|25.6
|10.9
|डलहौजी
|—
|—
|जुब्बड़हट्टी
|23.0
|13.8
|कुफरी
|14.8
|9.1
|कुकुमसेरी
|—
|-1.2
|नारकंडा
|—
|—
|भरमौर
|—
|11.0
|रिकांगपिओ
|—
|—
|सेबाग
|—
|—
|धौलाकुआं
|—
|—
|बरठीं
|28.1
|15.2
|कोटखाई
|—
|—
|कसौली
|—
|—
|पांवटा साहिब
|—
|21.0
|ताबो
|16.1
|0.1
|मशोबरा
|—
|—
|नेरी
|29.3
|16.0
|सैंज
|—
|—
|बजौरा
|27.5
|9.0
|सराहन
|—
|—
|देहरा गोपीपुर
|—
|15.0
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