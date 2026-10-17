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हिमाचल में इन इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान, यहां हुई बर्फबारी, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

हिमाचल में तापमान लुढ़का ( FILE PHTOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा हिमपात और मध्य व निचले क्षेत्रों में हुई हल्की से मध्यम बारिश के कारण पूरे राज्य में ठंड तापमान गिरना शुरू हो गया है. इसके कारण सुबह-शाम ठंड बढ़ना शुरू हो गई है. हालांकि दिन के समय धूप खिलने से राहत मिल रही है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों में भी लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं, लेकिन जनजातिय जिलों में पारा माइनस के नीचे लुढ़क गया है.

शून्य से नीचे पहुंचा पारा मौसम विभाग के अनुसार, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के केलांग में सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जिसके बाद वहां का न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. कुकुमसेरी में भी तापमान -1.2 और ताबो में 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. यह कल पूरे राज्य में सबसे कम तापमान रहा. इसके अलावा भरमौर में भी हल्का हिमपता दर्ज हुआ है. मंडी के शिकारी देवी में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली वहीं, कुल्लू जिले के कोठी में सबसे ज्यादा 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि जोगिंदरनगर, चंबा के जोत, कुकुमसेरी और मनाली में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई. दिन के तापमान में भारी गिरावट