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अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड, बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

प्रदेश के लाहौल-स्पीति, कुल्लू और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है. वहीं निचले इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतर जिलों में बारिश दर्ज की गई है. सिरमौर में सबसे अधिक करीब 70 मिमी और चंबा में लगभग 40 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि लाहौल-स्पीति में करीब 4 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में भी सर्दी का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बारिश और बर्फबारी के ताजा दौर ने पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है. तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है. मौसम के इस बदलाव ने जनजीवन के साथ-साथ किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है.

बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश के तापमान में करीब 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं के कारण लोगों को अप्रैल में भी गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं. कई क्षेत्रों में दिन के समय भी ठंड बनी हुई है, जो सामान्य मौसम से काफी अलग है.

आज अलर्ट, कल से राहत के आसार

मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज बारिश होने की संभावना है. हालांकि 10 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के निदेशक शोभित कटयाल ने बताया कि इस बार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके चलते लगातार बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है. आने वाले दिनों में भी ऐसे सिस्टम के सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है.

बागवानों पर पड़ा असर

इस मौसम का सबसे ज्यादा असर बागवानों पर पड़ा है. इस समय सेब के पेड़ों पर फूल आने का समय होता है, लेकिन बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण फूल झड़ने लगे हैं. इससे इस साल सेब की पैदावार प्रभावित हो सकती है. वहीं, अन्य फसलों पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है.

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