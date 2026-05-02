हिमाचल में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, जानें कब से है बारिश-ओलावृष्टि की संभावना
हिमाचल में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा. इससे किसानों बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 1:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम अपना मिजाज बदलने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार राज्य में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक देखने को मिलेगा.
वहीं, लगातार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण लू और तेज गर्मी से लोगों को अभी तक राहत मिली हुई है. प्रदेश में गर्मी और ठंड का मिला-जुला असर देखने को मिला है. राज्य में सबसे अधिक तापमान ऊना में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान ताबो में 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा.
तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं
चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे वहां तापमान में गिरावट आई है. हालांकि, कांगड़ा में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा, लेकिन नाहन में यह सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है, जो काफी बड़ा अंतर है. अभी तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने के आसार नहीं है, लेकिन दोपहर के समय गर्मी का एहसास होगा. फिलहाल लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना नहीं करना होगा.
|स्थान
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|शिमला
|21.8
|13.5
|सुंदरनगर
|31.9
|16.3
|भुंतर
|29.7
|13.2
|कल्पा
|19.7
|6.2
|धर्मशाला
|30
|NA
|ऊना
|35.2
|18.8
|नाहन
|27.5
|18.1
|पालमपुर
|NA
|16.5
|सोलन
|NA
|15.6
|मनाली
|22.8
|9.5
|कांगड़ा
|32
|18.3
|मंडी
|31.6
|17.7
|बिलासपुर
|NA
|18.5
|जुब्बड़हट्टी
|27.6
|16.4
|कुकुमसेरी
|NA
|5.4
|सेओबाग
|27.9
|9
|बर्थिन
|31.5
|15.6
|पांवटा साहिब
|NA
|21
|ताबो
|21
|4.9
|सराहन
|NA
|10.1
|देहरा गोपीपुर
|NA
|21
कैसा रहेगा मौसम
वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 3-4 मई को प्रदेशभर में बारिश की संभावना है. इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, सोलन, सिरमौर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी मजबूत संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इससे बागवानों और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. 5 और 6 मई को बारिश से राहत से मिल सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी.
सावधानी बरतने की सलाह
पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अगले दो दिन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि शिमला, कुल्लू और मंडी जैसे मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. आंधी-तूफान के समय पेड़ों और कच्चे ढांचों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. विभाग ने साफ किया है कि इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से दिखाई देगा, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
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