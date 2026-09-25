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हिमाचल में अगले 3 दिन भारी खतरा! 27 सितंबर को 'ऑरेंज अलर्ट', इन जिलों में गरजेंगे बादल और चलेंगी तूफानी हवाएं

खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की है.

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट
हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:28 PM IST

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शिमला:​ हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से साफ चल रहे मौसम का मिजाज एक बार फिर बेहद खतरनाक रूप लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी हिमाचल और इसके आसपास के इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 26 सितंबर की शाम से शुरू होकर 29 सितंबर की सुबह तक प्रदेश के कई हिस्सों में कुदरत का सितम देखने को मिल सकता है, जिसमें 27 सितंबर को बारिश का सबसे भयानक रूप (पीक एक्टिविटी) देखने को मिलेगा. ​मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, सक्रिय वेदर सिस्टम और अनुकूल परिस्थितियों के चलते राज्य के सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर जिलों में गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

​27 सितंबर को कई जिलों में चेतावनी

मौसम की गंभीरता को देखते हुए 27 सितंबर के लिए सिरमौर जिले में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जहां कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' रहेगा, जबकि किन्नौर जिले में मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है.

​तूफानी हवाओं और बिजली गिरने का खतरा

प्रदेश में बारिश के साथ-साथ राज्य में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने का भी 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. शिमला, सोलन और सिरमौर में 26 से 28 सितंबर तक और किन्नौर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में 27 सितंबर को तेज हवाओं का प्रकोप बना रहेगा. ​इसके साथ ही ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहुल-स्पीति के लाहौल व स्पीति क्षेत्रों में 27 और 28 सितंबर को मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. स्थानीय प्रशासन ने भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए लोगों और पर्यटकों से संवेदनशील इलाकों में न जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है.

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