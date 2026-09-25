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हिमाचल में अगले 3 दिन भारी खतरा! 27 सितंबर को 'ऑरेंज अलर्ट', इन जिलों में गरजेंगे बादल और चलेंगी तूफानी हवाएं

शिमला:​ हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से साफ चल रहे मौसम का मिजाज एक बार फिर बेहद खतरनाक रूप लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी हिमाचल और इसके आसपास के इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 26 सितंबर की शाम से शुरू होकर 29 सितंबर की सुबह तक प्रदेश के कई हिस्सों में कुदरत का सितम देखने को मिल सकता है, जिसमें 27 सितंबर को बारिश का सबसे भयानक रूप (पीक एक्टिविटी) देखने को मिलेगा. ​मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, सक्रिय वेदर सिस्टम और अनुकूल परिस्थितियों के चलते राज्य के सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर जिलों में गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

​27 सितंबर को कई जिलों में चेतावनी

मौसम की गंभीरता को देखते हुए 27 सितंबर के लिए सिरमौर जिले में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जहां कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' रहेगा, जबकि किन्नौर जिले में मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है.

​तूफानी हवाओं और बिजली गिरने का खतरा