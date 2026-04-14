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गेहूं की कटाई पर बारिश का साया, इस माह सामान्य से 114 फीसदी अधिक बारिश, फिर बगड़ेगा मौसम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां निचले और मैदानी जिलों में सूरज की तपिश ने पसीना छुड़ाना शुरू कर दिया है, वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी ठंड का दौर जारी है. पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. इससे तापमान बढ़ना शुरू हुआ है.

शिमला और प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है, जिसमें चंबा में 1.0 मिमी वर्षा हुई. तापमान की बात करें तो ऊना 32.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि केलंग में न्यूनतम तापमान -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम है. दानी इलाकों में पारा 31 डिग्री तक पहुंचने से गर्मी बढ़ गई है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी तापमान -1 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है.

इस दिन से खराब होगा मौसम

15 अप्रैल तक मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में 16 अप्रैल से मौसम करवट ले सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति में बारिश होने की संभावना है., जबकि 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश भर में बदल सकता है और बारिश के आसार हैं. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई हैं, क्योंकि गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है.