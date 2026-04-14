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गेहूं की कटाई पर बारिश का साया, इस माह सामान्य से 114 फीसदी अधिक बारिश, फिर बगड़ेगा मौसम

ऊना में पारा 32 डिग्री पार, केलंग में अभी भी माइनस में तापमान.

16 अप्रैल से खराब हो सकता है मौसम
16 अप्रैल से खराब हो सकता है मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 10:05 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां निचले और मैदानी जिलों में सूरज की तपिश ने पसीना छुड़ाना शुरू कर दिया है, वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी ठंड का दौर जारी है. पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. इससे तापमान बढ़ना शुरू हुआ है.

शिमला और प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है, जिसमें चंबा में 1.0 मिमी वर्षा हुई. तापमान की बात करें तो ऊना 32.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि केलंग में न्यूनतम तापमान -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम है. दानी इलाकों में पारा 31 डिग्री तक पहुंचने से गर्मी बढ़ गई है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी तापमान -1 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है.

इस दिन से खराब होगा मौसम

15 अप्रैल तक मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में 16 अप्रैल से मौसम करवट ले सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति में बारिश होने की संभावना है., जबकि 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश भर में बदल सकता है और बारिश के आसार हैं. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई हैं, क्योंकि गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है.

अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश

इस साल अप्रैल महीने में इंद्रदेव की विशेष मेहरबानी देखने को मिली है. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच राज्य में सामान्य से 114 फीसदी अधिक वर्षा हुई है. विशेषकर बिलासपुर (808% अधिक) और सोलन (518% अधिक) में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. हालांकि, जिला किन्नौर में सामान्य से 8 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. इस बेमौसम बारिश ने जहां बागवानों के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी की हैं, वहीं सूखे की स्थिति से राहत भी दिलाई है. वहीं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में 17 से 19 अप्रैल तक तेज हवाओं, बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

क्र.सं.शहर/स्टेशनन्यूनतम तापमान (°C)अधिकतम तापमान (°C)
1शिमला10.021.2
2सुंदरनगर11.829.3
3भुंतर9.228.5
4कल्पा2.818.4
5धर्मशाला7.826.0
6ऊना13.832.4
7नाहन12.127.9
8केलोंग-0.811.5
9पालमपुर10.5NA
10सोलन9.527.5
11मनाली5.722.2
12कांगड़ा12.429.7
13मंडी12.929.9
14बिलासपुर13.5NA
15हमीरपुरNANA
16चंबा10.827.2
17डलहौजीNANA
18जुब्बरहट्टी12.224.5
19कुफरी6.415.8
20कुकुमसेरी2.1NA
21नारकंडाNANA
22भरमौरNANA
23रिकांगपिओNANA
24सियोबाग6.4NA
25धौलाकुआंNANA
26बरथिन10.928.7
27चौपालNANA
38कसौलीNANA
29पांवटा साहिब18.0NA
30सराहन7.2NA
31देहरा गोपीपुर17.0NA
32ताबो1.015.9
33मशोबराNANA
34नेरीNANA
35सैंजNANA
36बजौराNANA

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