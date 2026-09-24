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हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, शिमला समेत 9 जिलों में अलर्ट, सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 26 सितंबर से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. प्रदेश में 24 और 25 सितंबर को किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन 26 सितंबर से कुछ जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

24 और 25 सितंबर को कोई चेतावनी नहीं

मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है. यानी इन दोनों दिनों के दौरान किसी विशेष जिले के लिए भारी बारिश, आंधी या अन्य गंभीर मौसम की चेतावनी नहीं है. हालांकि, 26 सितंबर से मौसम में बदलाव शुरू होने और 27 सितंबर को कई जिलों में बारिश व गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान है.

26 सितंबर को सिरमौर अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार 26 सितंबर को सिरमौर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि शिमला, सोलन और सिरमौर में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.