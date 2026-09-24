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हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, शिमला समेत 9 जिलों में अलर्ट, सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

26 सितंबर से एक बार फिर से हिमाचल में बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.

हिमाचल वेदर अपडेट
हिमाचल वेदर अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 3:17 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में 26 सितंबर से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. प्रदेश में 24 और 25 सितंबर को किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन 26 सितंबर से कुछ जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

24 और 25 सितंबर को कोई चेतावनी नहीं

मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है. यानी इन दोनों दिनों के दौरान किसी विशेष जिले के लिए भारी बारिश, आंधी या अन्य गंभीर मौसम की चेतावनी नहीं है. हालांकि, 26 सितंबर से मौसम में बदलाव शुरू होने और 27 सितंबर को कई जिलों में बारिश व गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान है.

26 सितंबर को सिरमौर अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार 26 सितंबर को सिरमौर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि शिमला, सोलन और सिरमौर में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

27 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश

इसके बाद 27 सितंबर को मौसम और सक्रिय होगा. इस दिन सिरमौर में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि शिमला, सोलन और मंडी में भारी बारिश की संभावना है. किन्नौर में भी कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, प्रदेश के नौ जिलों में गरज-चमक, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

28 सितंबर को शिमला-सोलन-सिरमौर में बारिश

28 सितंबर को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. इस दिन शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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