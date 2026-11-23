मौसम को लेकर नहीं है अच्छी खबर बढ़ेगी चिंता, जानें आने वाले दिनों का वेदर अपडेट
हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात बन रहे हैं. गेहूं की बिजाई प्रभावित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:59 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं. प्रदेश के कई क्षेत्रों में खेतों में नमी की कमी के चलते गेहूं की बिजाई प्रभावित हो रही है. किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने फिलहाल उनकी चिंता कम होने के आसार नहीं दिखाए हैं.
बारिश नहीं होने से प्राकृतिक जलस्रोतों पर भी असर पड़ने लगा है और कई जगह पानी के स्रोत सूखने शुरू हो गए हैं. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. इस दौरान किसी भी क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई. 26 नवंबर तक प्रदेश के सभी 12 जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. यानी आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के जिला आधारित पूर्वानुमान के मुताबिक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 23 से 26 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा. प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.
किसानों की बढ़ी चिंता
बारिश का लंबा इंतजार अब किसानों की चिंता बढ़ा रहा है. गेहूं की बिजाई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी होती है, लेकिन बारिश नहीं होने से कई क्षेत्रों में जमीन में नमी की कमी बनी हुई है. ऐसे में किसान बिजाई के लिए अनुकूल मौसम का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, प्राकृतिक जलस्रोतों में पानी का स्तर कम होने से आने वाले दिनों में पेयजल और सिंचाई को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है.
तापमान में भी दिख रहा अंतर, ताबो में पारा माइनस 4.6 डिग्री
बारिश नहीं होने के बीच प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में तापमान में काफी अंतर दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22 नवंबर को जनजातीय क्षेत्र ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री और केलांग में माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
वहीं, मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा. ऊना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बिलासपुर में 27 डिग्री, नाहन में 24 डिग्री और कांगड़ा में 24.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ.
|मौसम केंद्र
|न्यूनतम तापमान
|अधिकतम तापमान
|शिमला
|7.5
|17.1
|सुंदरनगर
|6.2
|23.7
|भुंतर
|4.4
|24.4
|कल्पा
|1.9
|16.5
|धर्मशाला
|10.8
|23.0
|ऊना
|8.5
|28.0
|नाहन
|10.8
|24.0
|केलांग
|-0.4
|10.8
|पालमपुर
|6.5
|20.0
|सोलन
|6.5
|21.2
|मनाली
|3.4
|17.0
|कांगड़ा
|8.5
|24.7
|मंडी
|8.5
|24.0
|बिलासपुर
|8.0
|27.0
|हमीरपुर
|NA
|NA
|चंबा
|6.4
|22.0
|जुब्बड़हट्टी
|9.8
|21.2
|कुफरी
|7.1
|13.1
|कुकुमसेरी
|-2.4
|NA
|भरमौर
|9.0
|NA
|बेरठिन
|8.7
|25.2
|पांवटा साहिब
|16.0
|NA
|सराहन
|14.8
|NA
|देहरा गोपीपुर
|12.0
|NA
|ताबो
|-4.6
|12.6
|नेरी
|12.7
|25.6
|बजौरा
|4.0
|24.4
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