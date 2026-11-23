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मौसम को लेकर नहीं है अच्छी खबर बढ़ेगी चिंता, जानें आने वाले दिनों का वेदर अपडेट

हिमाचल में बारिश बर्फबारी के नहीं हैं आसार ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं. प्रदेश के कई क्षेत्रों में खेतों में नमी की कमी के चलते गेहूं की बिजाई प्रभावित हो रही है. किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने फिलहाल उनकी चिंता कम होने के आसार नहीं दिखाए हैं.

बारिश नहीं होने से प्राकृतिक जलस्रोतों पर भी असर पड़ने लगा है और कई जगह पानी के स्रोत सूखने शुरू हो गए हैं. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. इस दौरान किसी भी क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई. 26 नवंबर तक प्रदेश के सभी 12 जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. यानी आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के जिला आधारित पूर्वानुमान के मुताबिक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 23 से 26 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा. प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.