शिमला से ठंडी मैदानी इलाकों की रातें, जानें क्या है बर्फबारी को लेकर अपडेट
हिमाचल में कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. नवंबर माह में अब तक 89 फीसदी कम बारिश हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 12:06 PM IST
शिमला: हिमाचल में कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. नवंबर माह में सामान्य से कम बारिश हुई है. इसके कारण सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है. सुबह शाम पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड का प्रकोप तेज हो गया है. दिन में धूप खिलने और आसमान साफ रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल रही है. दोपहर के समय लोग धूप का आनंद ले रहे हैं.
ठंड के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पानी जमना शुरू हो गया है. लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे क्षेत्रों में नालों, झरनों में पानी की ऊपरी परतों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है. लाहौल स्पीति में झीलों में भी बर्फ जमना शुरू हो गई है. कई स्थानों पर तापमान शून्य के नीचे या उसके आस पास पहुंच गया है. केलंग में न्यूतम तापमान 0.1 डिग्री, कुकुसेरी में -5.1 डिग्री और ताबो में सबसे कम -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिकतम तापमान ऊना में 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
शिमला में न्यूनतम तापमान में उछाल
हैरानी की बात ये है कि मैदानी और निचले इलाकों सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, सुंदरनगर, बरठीं, कांगड़ा की रातें शिमला और कुफरी से अधिक ठंडी हैं. शिमला का अधिकतम तापमान मंगलवार को 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि बुधवार को दो डिग्री के उछाल के साथ ये 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. वहीं, सोमवार को सुंदरनगर और बिलासपुर में कोहरा देखना को मिला. इससे विजिविल्टी कम हो गई.
विभिन्न शहरों का तापमान
|स्थान
|न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|शिमला
|9.0
|18.6
|सुंदरनगर
|5.7
|23.1
|भुंतर
|5.0
|23.6
|कल्पा
|2.6
|18.4
|धर्मशाला
|8.7
|22.0
|ऊना
|9.2
|27.4
|नाहन
|9.2
|23.0
|केलंग
|0.1
|14.5
|पालमपुर
|7.0
|NA
|सोलन
|5.8
|24.0
|मनाली
|4.1
|17.8
|कांगड़ा
|8.5
|24.7
|मंडी
|7.7
|23.9
|बिलासपुर
|NA
|NA
|हमीरपुर
|7.1
|25.8
|चंबा
|NA
|NA
|डलहौजी
|NA
|NA
|जुब्बड़हट्टी
|10.2
|20.4
|कुफरी
|9.5
|15.3
|कुकुमसेरी
|-5.1
|16.2
|नारकंडा
|6.3
|16.5
|भरमौर
|8.9
|19.4
|रिकांगपिओ
|4.7
|21.7
|सेऊबाग
|3.6
|NA
|धौलाकुंआ
|NA
|NA
|बरठीं
|8.0
|25.4
|समधो
|NA
|NA
|कसौली
|10.7
|15.8
|पांवटा साहिब
|12.0
|NA
|सराहन
|5.3
|NA
|देहरा गोपीपुर
|10.0
|NA
|ताबो
|-5.6
|23.0
|मशोबरा
|NA
|NA
|नेरी
|12.3
|24.8
|सैंज
|NA
|NA
|बजौरा
|5.8
|25.9
नवंबर माह में बारिश हुई कम
वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में नवंबर माह में 89 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इस माह में अब तक 10 एमएम तक की बारिश होती है, लेकिन अभी तक 1.2 एमएम बारिश होती है. मौसम विभाग के अनुसार अभी इस सप्ताह मौसम पूरी तरह साफ बना रहने का अनुमान है. इस दौरान बारिश बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है. इससे ठंड से राहत तो मिलेगी, लेकिन कृषि कार्य प्रभावित होंगे. इन दिनों रवि फसलों की बुआई गेहूं, चना, सरसो, मटर की बुआई चल रही है. सूखे के कारण इसकी बुआई प्रभावित हो रही है.
खेतीबाड़ी पर असर
कृषि विभाग से सेवानिवृत अधिकारी एवं विशेषज्ञ राम कृष्ण चौहान का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर में होने वाली बारिश गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि इन दोनों महीनों में अच्छी बारिश नहीं हो रही है. जिसका प्रभाव रबी सीजन में होने वाली फसलों की बिजाई पर पड़ रहा है. खासकर चना और सरसों की बिजाई अक्टूबर महीने में की ही जानी चाहिए. अगर इन फसलों की बिजाई देरी से होती है तो चना में फली छेदक कीड़ा लगने और सरसों में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लगने व लीफ माइनर का खतरा रहता है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के मौसम में बदलाव, जानें क्यों नवंबर महीने में कम हो रही बारिश?