शिमला से ठंडी मैदानी इलाकों की रातें, जानें क्या है बर्फबारी को लेकर अपडेट

हिमाचल में साफ बना हुआ है मौसम ( फाइल फोटो )

शिमला: हिमाचल में कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. नवंबर माह में सामान्य से कम बारिश हुई है. इसके कारण सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है. सुबह शाम पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड का प्रकोप तेज हो गया है. दिन में धूप खिलने और आसमान साफ रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल रही है. दोपहर के समय लोग धूप का आनंद ले रहे हैं. ठंड के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पानी जमना शुरू हो गया है. लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे क्षेत्रों में नालों, झरनों में पानी की ऊपरी परतों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है. लाहौल स्पीति में झीलों में भी बर्फ जमना शुरू हो गई है. कई स्थानों पर तापमान शून्य के नीचे या उसके आस पास पहुंच गया है. केलंग में न्यूतम तापमान 0.1 डिग्री, कुकुसेरी में -5.1 डिग्री और ताबो में सबसे कम -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिकतम तापमान ऊना में 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शिमला में न्यूनतम तापमान में उछाल हैरानी की बात ये है कि मैदानी और निचले इलाकों सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, सुंदरनगर, बरठीं, कांगड़ा की रातें शिमला और कुफरी से अधिक ठंडी हैं. शिमला का अधिकतम तापमान मंगलवार को 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि बुधवार को दो डिग्री के उछाल के साथ ये 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. वहीं, सोमवार को सुंदरनगर और बिलासपुर में कोहरा देखना को मिला. इससे विजिविल्टी कम हो गई. विभिन्न शहरों का तापमान