ETV Bharat / state

हिमाचल में 3 महीने बाद मैदानों में होगी झमाझम बरसात! पहाड़ ओढ़ेंगे बर्फ की चादर

वहीं, हिमाचल में कितने लंबे अरसे के बाद भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी? इस सवाल के जवाब में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि "पिछले दो से तीन महीने की बात करें तो अक्टूबर के सेकंड वीक तक ही प्रदेश में काफी अधिक बारिश हुई थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर ऑलमोस्ट सूखा बीत गया. इस दौरान सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी. वहीं, जनवरी भी अभी तक ड्राई ही रहा है. ऐसे में काफी समय बाद अब व्यापक रूप से बारिश देखने को मिलेगी. खासकर 23 जनवरी को मौसम अधिक सक्रिय रहेगा."

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 24 जनवरी को ऊंचाई वाले जिलों लाहौल-स्पीति, चंबा व किन्नौर और मध्यम ऊंचाई वाले जिलों कांगड़ा, कुल्लू मंडी और शिमला यहां एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 26 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. जिस कारण 26 और 27 जनवरी को फिर से प्रदेश के कई क्षेत्रों जिसमें विशेष तौर पर ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि 22 जनवरी देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा. ऐसे में देर रात से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र चंबा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और किन्नौर यहां पर बर्फबारी होने की संभावना है. यह क्रम देर रात से 23 जनवरी को पूरा दिन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को वेदर एक्टिविटी में कमी आएगी. इस तरह ओवरऑल मौसम एक्टिविटी को देखें तो लाहौल-स्पीति, चंबा और किन्नौर यहां पर बर्फबारी की संभावना है. फिर जिला कुल्लू में भी कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. वहीं, जिला कांगड़ा, मंडी, सिरमौर व शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी होगी. उन्होंने कहा कि इसके साथ कुछ जिलों लाहौल-स्पीति, चंबा और कुल्लू, यहां भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ इन क्षेत्रों में बिजली भी चमक सकती है. वहीं, मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मध्यम ऊंचाई वाले जिलों सिरमौर और सोलन यहां पर ओलावृष्टि होने की संभावना है. ओवरऑल 23 जनवरी को मौसम काफी सक्रिय रहेगा.

हिमाचल में मौसम के इस बदले मिजाज से जहां किसानों और बागवानों को राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर रौनक लौट सकती है. हालांकि बारिश और बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में यातायात प्रभावित होने, फिसलन बढ़ने और तापमान में अचानक गिरावट से जनजीवन पर असर पड़ने की भी आशंका है. कुल मिलाकर, यह स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल के मौसम में तीन महीने बाद बड़ी करवट लेकर आ रही है, जो प्रदेश भर में ठंड और नमी का नया दौर शुरू कर सकती है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा से बात की.

शिमला: हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद मौसम बड़े घटनाक्रम की ओर बढ़ रहा है. प्रदेश में तीन महीने बाद पहली बार एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 जनवरी को एप्रोच कर रही है. इसका असर प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा. जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ी पर बर्फ की सफेद चादर बिछेगी. वहीं, निचले और मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है. इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही प्रदेश में 23 जनवरी को मौसम में सबसे बड़ा बदलाव आएगा. इस दिन लंबे समय से जारी शुष्क मौसम से लोगों को राहत मिलेगी. प्रदेश भर में व्यापक बारिश और बर्फबारी से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. वहीं, रातें भी ठंडी होंगी. खासकर शिमला, मनाली, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जैसे क्षेत्रों में ठंड का असर और तेज महसूस किया जाएगा.

गिरेगा दिन और रात का तापमान

प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? इसके जवाब में शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अभी दिन का तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक चल रहा है. वहीं, न्यूनतम तापमान भी अभी सामान्य है. ओवरऑल 22 जनवरी को जैसे ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस अप्रोच करेगी तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होगी तो उसमें दोनों ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आएगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान दिन का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. कुछ क्षेत्रों में जहां भारी बर्फबारी होगी वहां अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. वहीं, 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काम रहेगा, लेकिन जैसे ही 24 जनवरी से बारिश में कमी आएगी, फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और तापमान सामान्य के आसपास रहेगा.

जनवरी में सामान्य से कम बारिश

प्रदेश में विंटर सीजन में कितनी कम बारिश हुई है? इस सवाल के जवाब में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि "ऑफिशियली जनवरी और फरवरी दोनों को मिलाकर विंटर सीजन काउंट किया जाता है, लेकिन जनवरी की बात करें तो अभी तक सामान्य से 95 फीसदी कम बारिश हुई है. इस दौरान केवल अधिक ऊंचाई वाले लाहौल-स्पीति, चंबा और किन्नौर में ही हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है."

1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इतनी कम बारिश

हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के पोस्ट मानसून ने हमेशा ही प्रदेशवासियों को बारिश के लिए तरसाया है. इस बार अक्टूबर में सामान्य से 173 फीसदी अधिक बारिश होने के बाद नवंबर और दिसंबर का महीना सूखा बीत गया. ऐसे में अक्टूबर में भारी बारिश होने के बाद भी इस बार पोस्ट मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 16 फीसदी कर रहा.

16 सालों में पोस्ट मानसून में बारिश का आंकड़ा

पोस्ट मानसून में पिछले 16 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में एक ही बार साल 2019 में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 82.9 मिलीमीटर बारिश का है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 में 65 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 14 फीसदी कम दर्ज की गई. साल 2011 में 17.8 मिलीमीटर बारिश हुई, यह आंकड़ा भी सामान्य से 83.3 फीसदी कम रहा. इसी तरह से साल 2012 में 41.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ये आंकड़ा सामान्य से 59.6 फीसदी कम रहा. साल 2013 में 61.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 39.9 फीसदी कम रही. साल 2014 में 73.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यह आंकड़ा भी सामान्य से 19.7 फीसदी कम था. साल 2015 में 56.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 38.5 फीसदी कम रही. इसी तरह से साल 2016 में 7.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी, ये आंकड़ा सामान्य से 91.8 फीसदी कम रहा. साल 2017 में 55.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 39.7 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. वहीं, साल 2018 में 56.4 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 38.4 फीसदी कम दर्ज की गई. इसी तरह से साल 2019 में 128.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 39.7 फीसदी अधिक रही. साल 2020 में 77.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यह बारिश सामान्य से 19.5 फीसदी कम थी. ऐसे ही साल 2021 में 75.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य से 17.6 फीसदी कम दर्ज की गई. प्रदेश में साल 2022 में 63.9 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 23.0 फीसदी कम थी. वहीं, साल 2023 में 45.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 45.0 फीसदी कम थी. इसी तरह से साल 2024 में 47.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा 43.0 फीसदी कम रहा. वहीं, साल 2025 में 69.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 16 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई.

जनवरी में 94 फीसदी कम बारिश

हिमाचल में जनवरी महीने में सामान्य से कम बारिश हुई है. प्रदेश में 1 से 21 जनवरी तक 3.1 मिलीमीटर बारिश हुई है. जो सामान्य से 94 फीसदी कम है. इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 50.3 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, जनवरी महीने में बिलासपुर जिले में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये आंकड़ा सामान्य से 95 फीसदी कम है. इसी तरह से चंबा जिले में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 96 फीसदी कम है. हमीरपुर जिले में 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 99 फीसदी कम है. कांगड़ा जिले में भी 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 95 फीसदी कम है. वहीं, किन्नौर जिले में 0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 100 फीसदी कम है. कुल्लू जिले में 0 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 100 फीसदी कम है. इसी तरह से लाहौल-स्पीति में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यह सामान्य से 89 फीसदी कम है. मंडी जिले में 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 94 फीसदी कम है. इसके अलावा जनवरी महीने में अब तक शिमला जिले में 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 99 फीसदी कम है. सिरमौर जिले में 0.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 99 फीसदी कम है. इसी तरह से सोलन जिले में 5.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 81 फीसदी कम है. वहीं, ऊना जिले में इस महीने 12.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह बारिश सामान्य से 51 फीसदी कम दर्ज किया गया है.