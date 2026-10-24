हिमाचल में बर्फबारी और बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम
आने वाले दिनों में कई जगह हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:17 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. इसके कारण दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है. हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड देखने को मिली रही है. कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा शून्य के आस पास पहुंच चुका है.
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है. अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद दो से तीन दिनों में इसमें भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.
प्रदेश में न्यूनतम तापमान ताबो में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में बारिश, हिमपात, गरज-चमक, तेज हवाओं, ओलावृष्टि और कोहरे की कोई घटना दर्ज नहीं की गई.
कैसा रहेगा मौसम
आज भी हिमाचल के अधिकतर इलाकों में धूप खिली हुई है, लेकिन आज और कल अक्टूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार इन दो दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. इसके बाद अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.
26 और 27 अक्टूबर को सभी जिलों में मौसम शुष्क
जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार 24 अक्टूबर को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. 25 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. 26 और 27 अक्टूबर को सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.
|स्थान
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|शिमला
|20.5
|12.4
|सुंदरनगर
|27.6
|9.8
|भुंतर
|28.5
|8.5
|कल्पा
|17.0
|3.8
|धर्मशाला
|26.0
|15.8
|ऊना
|32.2
|13.2
|नाहन
|24.9
|14.9
|केलांग
|15.5
|0.5
|पालमपुर
|23.6
|10.0
|सोलन
|25.0
|8.6
|मनाली
|21.2
|7.2
|कांगड़ा
|27.9
|13.2
|मंडी
|28.0
|11.5
|बिलासपुर
|29.0
|12.0
|हमीरपुर
|NA
|NA
|चंबा
|NA
|10.6
|डलहौजी
|NA
|NA
|जुब्बड़हट्टी
|23.7
|13.0
|कुफरी
|16.2
|9.6
|कुकुमसेरी
|NA
|1.1
|नारकंडा
|NA
|NA
|बरमाणा
|NA
|13.0
|रिकांगपिओ
|NA
|NA
|सेबाग
|22.5
|7.5
|धौलाकुआं
|NA
|NA
|बरठीं
|28.5
|13.0
|कोटखाई
|NA
|NA
|कसौली
|NA
|NA
|पांवटा साहिब
|NA
|19.0
|सराहन
|NA
|17.3
|देहरा गोपीपुर
|NA
|14.0
|ताबो
|15.6
|0.1
|मशोबरा
|NA
|NA
|नेरी
|28.1
|16.3
|सैंज
|NA
|NA
|बजौरा
|27.8
|8.0
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