ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी और बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

हिमाचल में खराब हो सकता है मौसम ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. इसके कारण दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है. हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड देखने को मिली रही है. कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा शून्य के आस पास पहुंच चुका है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है. अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद दो से तीन दिनों में इसमें भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान ताबो में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में बारिश, हिमपात, गरज-चमक, तेज हवाओं, ओलावृष्टि और कोहरे की कोई घटना दर्ज नहीं की गई. कैसा रहेगा मौसम