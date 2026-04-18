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हिमाचल के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट, जानें कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी है, आज भी प्रदेश में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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हिमाचल में बारिश-बर्फबारी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:28 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते रोज प्रदेश के कुछेक इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी दर्ज की गई है. वहीं, आज भी प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में आज प्रदेशभर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

आने-वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 20 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहेगा. इसके बाद 21 और 22 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा. हालांकि 22 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि मध्यम पर्वतीय और निचले व मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा.

  • आज, 18 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी और मध्य पहाड़ी इलाकों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं
  • 19 अप्रैल को ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
  • 20 अप्रैल को निचले व मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जबकि ऊंचाई और मध्य पहाड़ी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है.

प्रदेश में ऊना रहा सबसे गर्म

वहीं, बात करें अधिकतम तापमान की तो ऊना 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 23.0, सुंदरनगर में 28.2, भुंतर में 22.4, कल्पा में 17.5, धर्मशाला में 28.0, नाहन में 32.1, सोलन में 28.4, मनाली में 18.0, कांगड़ा में 31.3, मंडी में 27.7, जुब्बड़हट्टी में 28.7, बरठीं में 29.7 और ताबो में 14.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

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