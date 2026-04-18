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हिमाचल के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट, जानें कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते रोज प्रदेश के कुछेक इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी दर्ज की गई है. वहीं, आज भी प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में आज प्रदेशभर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

आने-वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 20 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहेगा. इसके बाद 21 और 22 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा. हालांकि 22 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि मध्यम पर्वतीय और निचले व मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा.