ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें कब होगी आसमान से राहत की बारिश-बर्फबारी?

हिमाचल में आगामी दिनों में बारिश-बर्फबारी होने को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है.

Himachal Weather Forecast
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान (File ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 7:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: मौसम विभाग ने हिमाचल में 19 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल यानी 20 और 21 जनवरी को प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. मगर 22 जनवरी से मौसम करवट लेगा और प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होगा. जिससे लंबे समय से ड्राई स्पेल की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी. खासकर किसानों और बागवानों के लिए ये राहत भरी खबर रहेगी.

कोल्ड वेव का अलर्ट

वहीं, हिमाचल में ठंड के साथ-साथ कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी है. समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. खासकर निचले व मैदानी इलाकों में सुबह-शाम शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है. वहीं, 22 और 23 जनवरी को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के साथ कुछेए स्थानों पर बिजली चमकने और गर्जना होने की संभावना है. जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी ?

वहीं, 22 जनवरी से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. 22 जनवरी को ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. 23 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. मध्यम पहाड़ी इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में कुछेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 24 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में अनेक स्थानों पर बारिश-बर्फबारी, मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी और निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. जबकि 25 जनवरी को सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है.

प्रदेश में 3 जगहों पर तापमान माइनस में

वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो -7.1 डिग्री सेल्सियस के साथ ताबो सबसे ठंडा रहा. वहीं, कुकुमसेरी में -4.0, कल्पा में -2.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 3.4, सुंदरनगर में 3.0, भुंतर में 1.5, धर्मशाला में 3.2, ऊना में 2.0, नाहन में 8.8, पालमपुर में 3.0, सोलन में 1.5, मनाली में 2.9, कांगड़ा में 3.4, मंडी में 3.6, बिलासपुर में 5.0, हमीरपुर में 2.5, जुब्बरहट्टी में 4.5, कुफरी में 1.8, नारकंडा और रिकांगपिओ में 0.7, सेओबाग में 1.8, बरठीं में 1.9, चौपाल में 3.3, कसौली में 6.0, पांवटा साहिब में 9.0, सराहन में 7.2, देहरा गोपीपुर में 7.0, नेरी में 9.1 और बजौरा में 3.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER FORECAST
RAIN AND SNOWFALL IN HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER UPDATE
HIMACHAL MINIMUM TEMPERATURE
HIMACHAL COLD WAVE ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.