हिमाचल में बर्फबारी से होगा नए साल का स्वागत! इस दिन मेहरबान होगा आसमान
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल बर्फबारी के साथ नए साल का स्वागत हो सकता है. मौसम विभाग ने नए साल के आगमन पर प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने के आसार जताए हैं. जिससे हिमाचल में 2 महीने से चल रहा ड्राई स्पेल टूट सकता है. प्रदेश में किसानों-बागवानों, पर्यटन कारोबारियों और सैलानियों को बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार है. इस साल क्रिसमस भी प्रदेश में बिना बर्फबारी के बीता है. जिससे प्रदेशवासियों और सैलानियों को व्हाइट क्रिसमस मनाने का मौका नहीं मिला. ऐसे में अब न्यू ईयर पर सभी को बर्फबारी की उम्मीद है.
कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी ?
मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने को लेकर संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. प्रदेश के ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने के आसार हैं. प्रदेशवासियों को लंबे समय से बारिश-बर्फबारी का इंतजार है. खासकर कृषि और बागवानी कार्यों के लिए बारिश-बर्फबारी को होना बेहद जरूरी है.
घने कोहरे का अलर्ट जारी
वहीं, प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की मार भी जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक प्रदेश में गहरा कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. 29 दिसंबर तक बिलासपुर और मंडी जिले में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. बिलासपुर में भाखड़ा बांध जलाशय के आसपास और मंडी जिले में बल्ह घाटी में घना कोहरा छाया रहेगा. इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी है.
प्रदेश में न्यूनतम तापमान
बात करें प्रदेश में न्यूनतम तापमान की तो कुकुमसेरी में -5.4 और ताबो में -5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 9.0, सुंदरनगर में 2.8, भुंतर में 1.8, कल्पा में 0.6, धर्मशाला में 9.6, ऊना में 4.4, नाहन में 7.6, पालमपुर में 5.0, सोलन में 2.2, मनाली में 3.5, कांगड़ा में 5.6, मंडी में 3.9, बिलासपुर में 7.8, हमीरपुर में 3.6, जुब्बरहट्टी में 7.5, कुफरी में 6.8, नारकंडा में 4.3, भरमौर में 8.1, रिकांगपिओ में 2.9, बरठीं में 4.7, कसौली में 9.4, पांवटा साहिब में 8.0, सराहन में 5.2, देहरा गोपीपुर में 9.0, नेरी में 8.8 और बजौरा में 2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.