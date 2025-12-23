ETV Bharat / state

हिमाचल में अब इस दिन मेहरबान होगा आसमान! मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी?

मौसम विभाग ने एक बार फिर हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 28 दिसंबर को हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. हालांकि मध्य पहाड़ी इलाके और निचले व मैदानी इलाके के लोगों को अभी भी बारिश-बर्फबारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा. ऐसे में इन इलाके के किसानों-बागवानों को फिर से निराशा हाथ लगी है. पर्यटन कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में करीब 2 महीने से ड्राई स्पेल चल रहा है. हालांकि 21 दिसंबर को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शिंकुला और रोहतांग पास में बर्फबारी हुई है. ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछी है. इसके अलावा कुकुमसेरी, केलांग और गोंदला ट्रेस में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है, लेकिन मध्यपर्वीतय और निचले व मैदानी इलाके अभी भी सूखे की मार झेल रहे हैं. करीब 2 माह से बारिश-बर्फबारी न होने के चलते यहां पर कृषि-बागवानी भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं.

वहीं, प्रदेश में ठंड के साथ-साथ घने कोहरे का कहर भी जारी है. शीतलहर के साथ प्रदेश के कुछ हिस्से धुंध की मार भी झेल रहे हैं. खासकर बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय के आसपास के क्षेत्र और मंडी जिले की बल्ह घाटी में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, धुंध के चलते इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है. जिससे आम लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बढ़ती ठंड के बीच जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

कुकुमसेरी रहा सबसे ठंडा

प्रदेश में कुकुमसेरी -5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा. ताबो में भी -2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 7.6, सुंदरनगर में 5.1, भुंतर में 4.0, कल्पा में 0.4, धर्मशाला में 9.2, ऊना में 7.0, नाहन में 8.1, पालमपुर में 6.5, सोलन में 5.6, मनाली में 3.7, कांगड़ा में 6.2, मंडी में 5.8, बिलासपुर में 8.5, हमीरपुर में 6.0, जुब्बरहट्टी में 10.5, कुफरी में 4.6, नारकंडा में 3.3, भरमौर में 5.1, रिकांगपिओ में 3.1, सेओबाग में 4.0, बरठीं में 6.4, पांवटा साहिब में 9.0, सराहन में 5.1, देहरा गोपीपुर में 7.0, नेरी में 12.4 और बजौरा में 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.