हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! कल और परसों इन क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी के आसार

शिमला: हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से प्रदेश के मौसम मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई हिस्सों में बादल छाने के साथ-साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इससे प्रदेश में पिछले दो महीनों के अधिक समय से चल रहे ड्राई स्पेल टूटने की संभावना है. प्रदेश में अक्टूबर के बाद बारिश नहीं हुई है. हालांकि इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्की बर्फबारी हुई है.

दो दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना

प्रदेश में कल और परसों बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विभाग ने 20 दिसंबर को मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. इसी तरह से अधिक ऊंचाई वाले जिलों खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. वहीं, 21 दिसंबर को भी मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी.