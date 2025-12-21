ETV Bharat / state

हिमाचल में आज इन इलाकों में होगी बारिश-बर्फबारी! कोहरे का अलर्ट जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है. जिसके चलते आज प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने को लेकर संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. आज अधिक ऊंचाई वाले जिलों खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. जिससे पहाड़ों पर ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी. वहीं, मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहने संभावना जताई गई है. अगर आज बारिश और बर्फबारी होती है तो करीब दो महीने से जारी ड्राई स्पेल टूट सकता है.

20 दिसंबर को नहीं हुई बारिश-बर्फबारी

हालांकि मौसम विभाग ने 20 दिसंबर, शनिवार को भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई थी. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन बावजूद इसके शनिवार को प्रदेशभर में कहीं भी बारिश और बर्फबारी दर्ज नहीं की गई. जिससे लंबे समय से बारिश-बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसानों-बागवानों और पर्यटन कारोबारियों को निराश होना पड़ा.

इन क्षेत्रों में कोहरे को लेकर चेतावनी

वहीं, प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है. इसके साथ कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्रों के आसपास और मंडी जिले की बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे कोहरे के बीच सावधानी से गाड़ी चलाएं.