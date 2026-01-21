हिमाचल में कल से शुरू होगा बारिश-बर्फबारी का दौर, इन जगहों पर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट
हिमाचल में कल से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय. जिसके बाद पांच दिन लगातार बारिश-बर्फबारी के आसार हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 9:40 AM IST
शिमला: हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. पहाड़ी राज्य पर गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिसके साथ ही प्रदेश में ठंड और बारिश-बर्फबारी का नया दौर शुरू होने जा रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है और अगले पांच दिनों तक लगातार बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इससे जहां मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में जनजीवन बर्फ की सफेद चादर से ढक सकता है.
भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 23 तारीख को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात के कारण सड़कें बंद होने, बिजली और संचार सेवाओं के प्रभावित होने और तापमान में तीव्र गिरावट की आशंका है. वहीं, निचले इलाकों में बारिश के कारण लंबे सूखे से निजात मिल सकती है. मौसम के इस बदले मिजाज का असर सेब उत्पादकों, पर्यटकों और आम जनजीवन पर साफ नजर आ सकता है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम अपडेट पर नजर रखने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
ऐसा रहेगा मौसम का हाल
- 22 जनवरी की रात से 24 जनवरी की सुबह तक हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में अधिक स्थानों पर बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना है.
- 23 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश/बर्फबारी होने के बहुत अधिक आसार हैं.
मौसम का पूर्वानुमान
22 जनवरी की देर रात से 24 जनवरी की सुबह तक राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और आस-पास की मध्यम पहाड़ियों के कई हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और कुछ जगहों पर अधिक बर्फबारी होने की बहुत संभावना है. 23 जनवरी को राज्य की निचली पहाड़ियों/मैदानों और आस-पास की मध्यम पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश होने के आसार हैं. 23 जनवरी को राज्य के ज्यादातर टूरिस्ट जगहों जैसे नालदेहरा, मनाली, शिमला, कुफरी, नारकंडा, सोलंग वैली और सिस्सू में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी और एक या दो जगहों पर तेज बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना है. वहीं, 23 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान करीब 6-8 डिग्री तक गिरने की संभावना है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में ठंडा दिन रहेगा.
भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी
- 23 जनवरी को चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है. इसको देखते हुए इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
- 23 जनवरी को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने के बहुत ज्यादा आसार हैं. जिसको देखते हुए यहां भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
ज्यादा ठंड पड़ने का येलो अलर्ट
मौसम विभाग के पूर्वानुसार 23 जनवरी को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिले में ठंडे दिन जैसी स्थिति रहने की संभावना है. जिसको देखते हुए यहां अधिक ठंड पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है. कड़ाके की ठंड के चलते लोगों के रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं.
आंधी/बिजली और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट
वहीं, 22 से 23 जनवरी के दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में और 23 जनवरी को शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटा) के साथ आंधी आने की बहुत ज्यादा संभावना है. जिसको देखते हुए इन स्थानों में आंधी/बिजली और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा 23 जनवरी को किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले के कुछ हिस्सों में लगातार तेज हवाएं (गति 45-55 किमी प्रति घंटा) चलने की बहुत अधिक संभावना जताई गई है.
सामान्य से 93 फीसदी कम बारिश
हिमाचल में जनवरी महीने में मौसम ने अभी तक लोगों को निराश किया है. प्रदेश में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक 3.1 मिलीमीटर बारिश हुई है. जो सामान्य से 93 फीसदी कम है. वहीं, इस दौरान प्रदेश भर में सामान्य बारिश का आंकड़ा 47.4 मिलीमीटर बारिश का है. इसके अलावा बीते नवंबर और दिसंबर महीने में भी बारिश-बर्फबारी न के बराबर हुई है.