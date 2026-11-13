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हिमाचल में आज और कल बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, 5 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से बना साफ मौसम अब बदलने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम में इस बदलाव के चलते अगले दो दिनों तक कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने 13 और 14 नवंबर के लिए पांच जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान गिरने और ठंड बढ़ने के आसार हैं.

कुल्लू, कांगड़ा समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट