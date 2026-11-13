हिमाचल में आज और कल बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, 5 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी
मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है, जिससे प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:01 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से बना साफ मौसम अब बदलने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम में इस बदलाव के चलते अगले दो दिनों तक कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने 13 और 14 नवंबर के लिए पांच जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान गिरने और ठंड बढ़ने के आसार हैं.
कुल्लू, कांगड़ा समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी और शिमला जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और आसमानी बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है.
ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है. राजधानी शिमला में भी 13 नवंबर को बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है. खासकर पहाड़ी और मध्य पर्वतीय इलाकों में ठंड का असर बढ़ सकता है. हालांकि, मौसम साफ होने के बाद तापमान में फिर से सामान्य बदलाव देखने को मिल सकता है.
15 नवंबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अधिक रहेगा. इसके बाद मौसम की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. 15 से 17 नवंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ बना रह सकता है. ऐसे में बारिश और बर्फबारी का दौर फिलहाल दो दिनों तक ही अधिक प्रभावी रहने का अनुमान है.
कुकुमसेरी सबसे ठंडा, ऊना में सबसे अधिक तापमान
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा और न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया. कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. वहीं, ऊना में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. शिमला में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री, सुंदरनगर में 8.6, भुंतर में 8.0, कल्पा में 3.2, धर्मशाला में 11.4, मनाली में 6.0, सोलन में 7.2, कुफरी में 8.6, केलांग में 0.6 और ताबो में 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा पांवटा साहिब में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, नाहन में 11.8 और बिलासपुर में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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