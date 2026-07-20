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कहीं आपका जिला भी सूची में तो नहीं, IMD ने जारी की भारी से भारी बारिश की नई चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग की ताजा जिला स्तरीय चेतावनी ने पहाड़ों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अगले पांच दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में कहीं भारी, कहीं बहुत भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही भूस्खलन, अचानक बाढ़, जलभराव, सड़कें बंद होने, नदी-नालों के उफान पर आने और जनजीवन प्रभावित होने का गंभीर खतरा भी बताया गया है.

मौसम विभाग ने साफ किया है कि 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है.इन दो दिनों के दौरान चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर सहित कई जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की आशंका है. विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों से दूर रहने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की अपील की है. मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है.

22 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश

वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. शिमला में भारी और किन्नौर, लाहौल-स्पीति में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं 21 जुलाई को भी हालात गंभीर बने रहने की संभावना है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. ऊना, हमीरपुर और शिमला में भारी से बहुत भारी, जबकि बिलासपुर और सोलन में भारी बारिश हो सकती है. 22 जुलाई को ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.