कहीं आपका जिला भी सूची में तो नहीं, IMD ने जारी की भारी से भारी बारिश की नई चेतावनी
मौसम विभाग ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है. जानिए अपने जिले का हाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 1:50 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग की ताजा जिला स्तरीय चेतावनी ने पहाड़ों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अगले पांच दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में कहीं भारी, कहीं बहुत भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही भूस्खलन, अचानक बाढ़, जलभराव, सड़कें बंद होने, नदी-नालों के उफान पर आने और जनजीवन प्रभावित होने का गंभीर खतरा भी बताया गया है.
मौसम विभाग ने साफ किया है कि 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है.इन दो दिनों के दौरान चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर सहित कई जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की आशंका है. विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों से दूर रहने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की अपील की है. मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है.
22 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश
वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. शिमला में भारी और किन्नौर, लाहौल-स्पीति में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं 21 जुलाई को भी हालात गंभीर बने रहने की संभावना है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. ऊना, हमीरपुर और शिमला में भारी से बहुत भारी, जबकि बिलासपुर और सोलन में भारी बारिश हो सकती है. 22 जुलाई को ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
23 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश
प्रदेश में 23 जुलाई को हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी वर्षा हो सकती है, जबकि 24 जुलाई को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, मलबा गिरने, फ्लैश फ्लड, निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी, कमजोर भवनों को नुकसान, बागवानी एवं खड़ी फसलों को क्षति, फिसलन के कारण सड़क हादसे और यातायात बाधित होने की आशंका बनी रहेगी.
भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर आवश्यक सेवाएं और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है. विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें, नदी-नालों और जलाशयों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ट्रैकिंग और अनावश्यक यात्रा टालें, वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाएं। मौसम और प्रशासन की हर चेतावनी पर लगातार नजर रखें. प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है.
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