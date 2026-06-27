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जानिए कैसा रहेगा हिमाचल में आने वाले दिनों में मौसम, कहां-कहां है बारिश की संभावना

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है. लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सूखे की मार से राहत मिल सके. हिमाचल में इस माह प्री मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन इस दौरान हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी है.

शिमला में बीते कल कुछ मिनटों के लिए तेज बारिश हुई. वहीं, आज भी शिमला और आस पास के कुछ इलाकों में आसमान पर काले बादल छाए रहे. वहीं, मौमस विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के हिमाचल पहुंचने की संभावना भी है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के राज्य के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं.

जानें कब होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 30 जून तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार, 27 से 30 जून तक हिमाचल के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या बौछारें पड़ सकती हैं. 29 और 30 जून को कुछ स्थानों पर बारिश अपेक्षाकृत अधिक रहने के संकेत हैं. हालांकि विभाग ने फिलहाल किसी व्यापक भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियां धीरे-धीरे सक्रिय हो रही हैं. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही, रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं का दौर बना रह सकता है.

तेज हवाओं को लेकर अलर्ट