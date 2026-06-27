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जानिए कैसा रहेगा हिमाचल में आने वाले दिनों में मौसम, कहां-कहां है बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक कई जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर.

हिमाचल में आज का मौसम अपडेट
हिमाचल में आज का मौसम अपडेट (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:11 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है. लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सूखे की मार से राहत मिल सके. हिमाचल में इस माह प्री मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन इस दौरान हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी है.

शिमला में बीते कल कुछ मिनटों के लिए तेज बारिश हुई. वहीं, आज भी शिमला और आस पास के कुछ इलाकों में आसमान पर काले बादल छाए रहे. वहीं, मौमस विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के हिमाचल पहुंचने की संभावना भी है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के राज्य के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं.

जानें कब होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 30 जून तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार, 27 से 30 जून तक हिमाचल के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या बौछारें पड़ सकती हैं. 29 और 30 जून को कुछ स्थानों पर बारिश अपेक्षाकृत अधिक रहने के संकेत हैं. हालांकि विभाग ने फिलहाल किसी व्यापक भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियां धीरे-धीरे सक्रिय हो रही हैं. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही, रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं का दौर बना रह सकता है.

तेज हवाओं को लेकर अलर्ट

विभाग का कहना है कि अगले चार से पांच दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 27 जून से 2 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली चमकने की संभावना जताई है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के ऊपरी क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ मौसम के अचानक बदलने की आशंका है. वहीं शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में 27, 30 जून तथा 1 और 2 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर तेज हवाओं और गर्जन की संभावना व्यक्त की गई है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी 26 जून से 2 जुलाई के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियां धीरे-धीरे सक्रिय हो रही हैं. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही, रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं का दौर बना रह सकता है. विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों और वाहन चालकों को मौसम के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.

विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान

स्थानअधिकतम तापमान (°C)
शिमला24.8
सुंदरनगर36.0
भुंतर36.0
कल्पा25.0
धर्मशाला33.0
ऊना37.8
नाहन34.9
सोलन31.8
मनाली27.2
कांगड़ा36.0
मंडी35.2
जुब्बड़हट्टी28.2
नारकंडा21.4
रेकांगपिओ29.6
बैरठिन36.1
ताबो28.2
मशोबरा26.0
नेरी38.6

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