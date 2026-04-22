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तपने लगे पहाड़! हिमाचल में 38 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें कब होगी बारिश-बर्फबारी ?

हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों का भयंकर गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 1:37 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 2:17 PM IST

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शिमला: भीषण गर्मी से पहाड़ तपने लगे हैं. हिमाचल प्रदेश में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. अप्रैल में ही पहाड़ों पर पारा 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है. बात करें हिमाचल की राजधानी और पहाड़ी की रानी शिमला की तो यहां पर अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. इस भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं. वहीं, कुकुमसेरी में सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार

हिमाचल में 38.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. वहीं, शिमला में 25.4, सुंदरनगर में 34.3, भुंतर में 32.0, कल्पा में 22.0, धर्मशाला में 31.0, नाहन में 33.8, सोलन में 30.5, मनाली में 25.5, कांगड़ा में 34.2, मंडी में 33.8, जुब्बड़हट्टी में 27.9, बरठीं में 33.2 और ताबो में 18.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं.

Meteorological Centre Shimla
हिमाचल में अधिकतम तापमान (Meteorological Centre Shimla)

इस दिन होगी बारिश-बर्फबारी

वहीं, प्रदेश में 23 अप्रैल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है. जिसके चलते 24 अप्रैल से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 24 से 27 अप्रैल तक हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 25 और 26 अप्रैल को बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

  • 24 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि बाकि प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा.
  • 25 अप्रैल को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं.
  • 26 अप्रैल को ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. इस दिन भी मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
  • 27 अप्रैल को भी निचले व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. जबकि ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है.
Meteorological Centre Shimla
मौसम का पूर्वानुमान (Meteorological Centre Shimla)

प्रदेश में न्यूनतम तापमान

बात करें प्रदेश में न्यूनतम तापमान की तो कुकुमसेरी 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा शिमला में शिमला में 16.0, सुंदरनगर में 14.6, भुंतर में 11.7, कल्पा में 8.2, धर्मशाला में 14.4, ऊना में 16.5, नाहन में 17.0, पालमपुर में 15.0, सोलन में 13.6, मनाली में 9.4, कांगड़ा में 17.1, मंडी में 15.6, बिलासपुर में 16.5, जुब्बड़हट्टी में 18.0, सेओबाग में 10.2, बरठीं में 13.3, पांवटा साहिब में 20.0, सेराहन में 10.2, देहरा गोपीपुर में 21.0 और ताबो में 5.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

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Last Updated : April 22, 2026 at 2:17 PM IST

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