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हिमाचल में इस दिन से मौसम बदलेगा करवट, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी

हिमाचल में बारिश के आसार ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी और शुष्क मौसम के बीच अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ अंधड़ चलने और बिजली गिरने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम खराब रहने के कारण प्रदेश में तापमान में गिरावट आ सकती है. वहीं, आंधी और बिदली चमकने के बीच सतर्क रहने और खुले स्थानों पर जाने की सलाहह दी गई है. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 4 जून को व्यापक रूप से मौसम खराब रहेगा. मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 4 जून को मैदानी, निचले पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. इसके साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों (जैसे किन्नौर और लाहौल-स्पीति) में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है. राहत की बात यह है कि 5 जून से मौसम में धीरे-धीरे सुधार होगा, हालांकि 7 जून तक उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. तेज हवाओं का अलर्ट मौसम विभाग के मुताबिक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में 3 जून को मौसम साफ रहेगा, लेकिन एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 4 जून को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इन सभी जिलों में 4 जून के लिए गरज-चमक और तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 5 जून से यहां मौसम फिर शुष्क हो जाएगा.