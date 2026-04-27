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हिमाचल में हीट वेव का अलर्ट, कब मिलेगी तपती गर्मी से राहत ?

मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में मौसम करवट लेने वाला है, जिससे लोगों को कड़कड़ाती गर्मी से राहत मिलेगी.

Himachal Heat wave Alert
हिमाचल में गर्मी से हाल-बेहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 10:14 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में ऊना, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और सोलन में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. बढ़ते तापमान के चलते पहाड़ों पर भी हाल बेहाल हो रहा है. वहीं, आज ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है.

कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल यानी 28 अप्रैल से प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है. प्रदेशभर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 29 और 30 अप्रैल को बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, प्रदेश में 2 मई तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहेगा.

  • 28 अप्रैल को प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि चंबा में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट है. इसके साथ ही इन इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और आंधी के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है.
  • 29 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही बिजली कड़कने, आंधी और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
  • 30 अप्रैल को भी प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट है. इस दिन भी बिजली कड़कने, आंधी और तेज हवाएं चलने के आसार हैं.
  • 1 और 2 मई को ऊंचाई वाले और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. हालांकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा.

ऊना रहा प्रदेश में सबसे गर्म

वहीं, बात करें अधिकतम तापमान की तो ऊना 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 27.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 36.8, भुंतर में 34.9, कल्पा में 22.0, धर्मशाला में 34.1, नाहन में 35.0, सोलन में 33.2, मनाली में 26.8, कांगड़ा में 36.6, मंडी में 36.0, जुब्बड़हट्टी में 31.5, बरठीं में 35.6 और ताबो में 19.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

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