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हिमाचल में हीट वेव का अलर्ट, कब मिलेगी तपती गर्मी से राहत ?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में ऊना, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और सोलन में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. बढ़ते तापमान के चलते पहाड़ों पर भी हाल बेहाल हो रहा है. वहीं, आज ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है.

कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल यानी 28 अप्रैल से प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है. प्रदेशभर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 29 और 30 अप्रैल को बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, प्रदेश में 2 मई तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहेगा.