हिमाचल में 4 दिन बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, हालात नहीं हुए सामान्य, 800 सड़कें अभी भी बंद

हिमाचल में बर्फबारी के बाद शिमला में रोजाना करीब 15 हजार व्हीकल पहुंच रहे हैं. मनाली में अभी भी फंसे हैं पर्यटक.

HIMACHAL WEATHER UPDATE
हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बिगड़ने के संकेत दे रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है. खासकर ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की गई है. बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद प्रदेश में हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं और अब नया पश्चिमी विक्षोभ लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है. हालांकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है.शिमला समेत कई इलाकों में धूप खिलने से लोगों को राहत मिली है और सड़कों की बहाली व बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने के कार्यों में तेजी आई है.

30 जनवरी से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बताया कि 30 जनवरी को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके असर से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. इसके बाद 31 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. हालांकि 30 और 31 जनवरी को प्रदेश के मध्यम और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट (ETV Bharat)

1 फरवरी को येलो अलर्ट, तेज हवाएं और अंधड़ की चेतावनी

मौसम विभाग ने 1 फरवरी को प्रदेश में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बिजली चमकने, अंधड़ चलने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. इस दौरान प्रदेशभर में बारिश और बर्फबारी होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

1 फरवरी को बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट (ETV Bharat)

4 फरवरी को खिलेगी धूप

मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है, जिससे ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है. अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की प्रबल संभावना है. वहीं, अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे दिन में हल्की गर्माहट और रात में कड़ाके की ठंड का एहसास होगा.

कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट

प्रदेश में मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 29 से 30 जनवरी तक सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का भी अलर्ट है. वहीं, आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.

प्रदेश में 800 सड़कें अभी भी बंद (ETV Bharat)

बारिश-बर्फबारी के ताजा आंकड़े

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है. कोठी में 75.0 सेंटीमीटर, कोकसर में 51.0, खदराला में 40.6, गोंदला में 36.0, कुकुमसेरी में 28.3, कल्पा में 17.7, शिलारू में 17.0, पूह में 16.0, केलांग में 15.0, सराहन में 12.7, मूरंग में 12.0, कुफरी में 11.0, शिमला में 4.0 और चौपाल में में 3.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. वहीं, बारिश के आंकड़ों की बात करें तो भुंतर में 55.4 मिमी, सियोबाग में 47.0, बिलासपुर में 45.6, गोहर में 45.0, श्री नैना देवी में 44.6, कसौली में 44.2, सुंदरनगर में 42.4, भटियात में 42.3, स्लापड़ में 42.1, पंडोह में 42.0, जोगिंदर नगर में 40.0 और सोलन में 39.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.

शिमला में रोजाना रोजाना पहुंच रहे करीब 15 हजार व्हीकल (ETV Bharat)

प्रदेश में हालात अब भी नहीं हुए सामान्य

भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं. प्रदेश में मनाली-लेह, आनी-कुल्लू, भरमौर-पठानकोट और रामपुर-किन्नौर समेत चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित करीब 800 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं. इसके अलावा करीब 3,000 बिजली ट्रांसफार्मर और 100 पेयजल योजनाएं ठप हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा बर्फबारी के बाद मनाली में सैकड़ों पर्यटक अब भी फंसे हुए हैं. सड़कों के बंद होने और मौसम की अनिश्चितता के कारण पर्यटकों को होटल में ही रुकना पड़ रहा है. प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है.

शिमला में बढ़ता ट्रैफिक बना चुनौती

पर्यटन सीजन के चलते शिमला में रोजाना 12 से 15 हजार वाहन प्रवेश कर रहे हैं. भारी ट्रैफिक के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम और ट्रैफिक एडवाइजरी को ध्यान में रखकर ही यात्रा करें, ताकि बर्फबारी के दौरान पर्यटन यहां न फंसे और न ही वे ऊंचाई वाले इलाकों का रुख करें.

शिमला में बढ़ता ट्रैफिक बना चुनौती (ETV Bharat)

न्यूनतम तापमान का हाल

प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में 3.2, सुंदरनगर में 3.5, भुंतर में 3.1, कल्पा में -3.6, धर्मशाला में 4.6, ऊना में 5.4, नाहन में 7.3, पालमपुर में 2.0, सोलन में 1.4, मनाली में -0.9, कांगड़ा में 4.5, मंडी में 6.3, बिलासपुर में 7.5, हमीरपुर में 5.0, जुब्बड़हट्टी में 4.2, कुफरी में 1.0, कुकुमसेरी में -8.5, भरमौर में -5.0, ताबो में -9.8 और पांवटा साहिब व देहरा गोपीपुर में 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आने वाले दिन हिमाचल प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर ऊंचाई वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है.

संपादक की पसंद

