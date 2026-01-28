हिमाचल में इस दिन से फिर बदलेगा मौसम! होगी बारिश-बर्फबारी, कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

ETV Bharat / state

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज निचले व मैदानी इलाकों मौसम साफ रहेगा. जबकि ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, प्रदेश में पिछले दिन हुई बारिश-बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जिसके चलते समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. शीतलहर का येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में घने कोहरे और शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज प्रदेश में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. इसके अलावा इन जिलों में कोल्ड वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रहेगी. जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो सकती है. इस दिन से होगी बारिश-बर्फबारी फिर शुरू