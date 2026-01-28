हिमाचल में इस दिन से फिर बदलेगा मौसम! होगी बारिश-बर्फबारी, कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी
हिमाचल प्रदेश में आज घने कोहरे और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 10:37 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 12:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज निचले व मैदानी इलाकों मौसम साफ रहेगा. जबकि ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, प्रदेश में पिछले दिन हुई बारिश-बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जिसके चलते समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है.
शीतलहर का येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में घने कोहरे और शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज प्रदेश में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. इसके अलावा इन जिलों में कोल्ड वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रहेगी. जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो सकती है.
इस दिन से होगी बारिश-बर्फबारी फिर शुरू
वहीं, बात करें आगामी दिनों की तो आज ऊंचे व मध्य पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. 29 जनवरी को प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा. 30-31 जनवरी को सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में ही एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. बाकि प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. जबकि 1 फरवरी को मौसम फिर से करवट लेने वाला है. 1 फरवरी को प्रदेशभर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, 2 फरवरी को ऊंचे और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी, निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
बारिश-बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित
वहीं, 27 जनवरी को प्रदेशभर में हुई बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं. जबकि कई जगहों पर बिजली-पानी की परियोजनाएं ठप पड़ी हैं. खासकर अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ज्यादा ठंड से पानी जम गया है, जिससे लोगों को पेयजल संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है. वहीं, सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है. जिससे गाड़ियां भी हादसे का शिकार हो रही हैं.