हिमाचल में भीषण शीतलहर का अलर्ट, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी ?

हिमाचल में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलेगा. मौसम विभाग ने बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है.

Himachal Cold Wave Alert
हिमाचल में शीतलहर की चेतावनी (File ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 11:05 AM IST

शिमला: हिमाचल में कड़ाके की ठंड के बीच आज मौसम विभाग ने कोल्ड वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज बिलासपुर और हमीरपुर में भीषण शीतलहर चलते को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि ऊना, चंबा, कांगड़ा और मंडी में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट है. वहीं, 15 जनवरी तक प्रदेश में कोहरे की मार भी जारी रहेगी. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिसके चलते विजिबिलिटी में बहुत कमी आएगी और वाहन चालकों को इससे समस्या होगी.

कब होगी बारिश-बर्फबारी?

वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों में प्रदेश में हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में 16 और 17 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं. जबकि मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों और निचले व मैदानी इलाकों में 17 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा. गौरतलब है कि पोस्ट मानसून के बाद और सर्दी के मौसम में अब तक प्रदेश में बहुत कम बारिश हुई है. जिसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और बागवानों को झेलना पड़ रहा है.

हिमाचल में न्यूनतम तापमान

हिमाचल में कुकुमसेरी में -10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, ताबो में -6.7, कल्पा में -2.0, मनाली में -1.1 और भुंतर में -0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा शिमला में 3.5, सुंदरनगर में 1.0, ऊना और बिलासपुर में 2.5, नाहन में 5.1, पालमपुर और सोलन में 0.0, कांगड़ा में 2.0, मंडी में 2.1, हमीरपुर में 1.1, जुब्बरहट्टी में 3.8, कुफरी में 4.6, नारकंडा में 1.6, रिकांगपिओ में 0.1, बरठीं में 0.9, पांवटा साहिब में 6.0, सराहन में 4.4, देहरा गोपीपुर में 4.0, नेरी में 4.5 और बजौरा में 0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

नदी-नालों में जमने लगा पानी

हिमाचल में ठंड का आलम ये है कि ऊंचाई वाले इलाकों में नदी-नाले और झरने जमने लगे हैं. जिससे पेयजल संकट भी गहरा रहा है. सड़कों पर ब्लैक आइस जम रही है. इसके अलावा मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी पेयजल और सड़कों पर पानी जमने की दिक्कत से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है. इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है. भले ही प्रदेश में बारिश और बर्फबारी अभी न के बराबर ही हुई हो, लेकिन समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में हैं.

संपादक की पसंद

