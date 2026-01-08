ETV Bharat / state

हिमाचल में कोल्ड वेव का अलर्ट, 12 जगहों पर माइनस में लुढ़का तापमान

हिमाचल में शीतलहर का अलर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने दो दिन के लिए शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में भले ही बारिश और बर्फबारी में कमी हो, लेकिन ठंड का कहर जारी है. पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. ऊंचाई वाले इलाकों में नदी-नाले जम गए हैं. सड़कों पर ब्लैक आइस की समस्या आ रही है. जबकि निचले इलाकों में घने कोहरे ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है. प्रदेश के 8 जिलों में घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 12 जगहों पर माइनस में तापमान हिमाचल में 12 जगहों पर तापमान माइनस में लुढ़क गया है. प्रदेश में -11.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा ताबो में -8.9, कल्पा में -3.6, सोलन में -1.8, नारकंडा में -1.6, सेओबाग में -1.5, मनाली में -1.4, रिकांगपिओ में -1.3, भुंतर में -1.3, कुफरी में -0.8, सुंदरनगर में -0.6 और बजौरा में -0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, शिमला में 2.2, धर्मशाला में 3.5, ऊना में 6.0, नाहन में 4.8, पालमपुर में 0.0, कांगड़ा में 0.6, मंडी में 1.0, बिलासपुर में 2.5, हमीरपुर में 1.4, जुब्बरहट्टी में 4.0, बरठीं में 3.1, कसौली में 3.8, पांवटा साहिब में 7.0, सराहन में 4.3, देहरा गोपीपुर में 6.0 और नेरी में 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट