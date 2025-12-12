हिमाचल में इस दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में बढ़ेगा कोहरा
हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते बारिश-बर्फबारी के आसार हैं. साथ ही मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है.
शिमला: हिमाचल में इस हफ्ते मौसम बदलने वाला है. हफ्ते के अंत में राज्य के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. हालांकि पूरे प्रदेश में बारिश नहीं होगी, लेकिन चुनिंदा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम करवट ले सकता है. बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा.
ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 12 से 18 दिसंबर तक अधिकांश जिलों में बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन लाहौल-स्पीति, किन्नौर, मनाली के ऊपरी क्षेत्रों और चंबा के हाई रेंज इलाकों में 14 दिसंबर के आसपास हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है.
तापमान में गिरावट जारी
प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट जारी है. गुरुवार को लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -5.9°C दर्ज किया गया, जबकि ऊना में दिन का तापमान 26.4°C तक पहुंच गया जो सामान्य से ऊपर है. आने वाले दिनों में रात का पारा और नीचे जा सकता है, जबकि दिन में हल्की बढ़ोतरी बनी रह सकती है.
मैदानी इलाकों में कोहरे का असर
प्रदेश के निचले जिलों में कोहरे का असर बढ़ रहा है. गुरुवार को भी बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा. वहीं, आज (शुक्रवार) और कल (शनिवार) भी सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना सहित बिलासपुर में भी हल्के कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है.
मौसम विभाग का कहना है कि जब तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी नहीं होती, मैदानी क्षेत्रों में सुबह-शाम कोहरा इसी तरह परेशानी बढ़ाता रहेगा. कुल मिलाकर सप्ताह भर मौसम सूखा, रातें ज्यादा ठंडी और ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बर्फबारी के संकेत दिख रहे हैं.
