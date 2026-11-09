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किसानों के लिए राहत ला सकता है मौसम, हिमाचल में दो दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, इन जिलों में बरसेंगे बादल

हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में रबी सीजन की फसलों की बिजाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है. प्रदेश में 12 और 13 नवंबर को मौसम में बदलाव की संभावना है. इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने के साथ खेतों में नमी बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में बारिश रबी फसलों की बिजाई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है. इससे पहले 10 और 11 नवंबर को मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, मध्य और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.