किसानों के लिए राहत ला सकता है मौसम, हिमाचल में दो दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, इन जिलों में बरसेंगे बादल
आने वाले दिनों में प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक मौसम में बदलाव दिखाई देगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में रबी सीजन की फसलों की बिजाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है. प्रदेश में 12 और 13 नवंबर को मौसम में बदलाव की संभावना है. इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने के साथ खेतों में नमी बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में बारिश रबी फसलों की बिजाई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है. इससे पहले 10 और 11 नवंबर को मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, मध्य और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
मध्य और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा असर
मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 11 नवंबर तक प्रदेश के मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 10 नवंबर से मौसम में बदलाव के संकेत हैं. यहां 11 से 13 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा 14 और 15 नवंबर को भी मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 और 11 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 12 और 13 नवंबर को भी इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 14 और 15 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है.
इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी
जिला स्तर पर जारी मौसम चेतावनी के अनुसार 12 और 13 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. शिमला जिले के लिए 13 नवंबर को ऐसी ही चेतावनी जारी की गई है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए इस अवधि में जिला स्तर पर गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी नहीं है. हालांकि, 12 और 13 नवंबर को किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.
रबी फसलों की बिजाई के लिए बारिश जरूरी
इन दिनों प्रदेश में किसान रबी सीजन की तैयारियों में जुटे हैं. गेहूं के साथ जौ, मटर, आलू, चना, सरसों और विभिन्न सब्जियों की बिजाई का काम चल रहा है. ऐसे में खेतों में पर्याप्त नमी होना जरूरी है. लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को आगामी दिनों में होने वाली बारिश से राहत मिल सकती है.
समय पर बिजाई से बेहतर पैदावार की उम्मीद
कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि नवंबर का महीना कृषि गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है. रबी सीजन में गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई मुख्य रूप से इसी दौरान की जाती है. इसके लिए खेतों में पर्याप्त नमी होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि आगामी दिनों में बारिश होती है तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. बारिश से जमीन में नमी बढ़ेगी और किसान बिना देरी के बिजाई का काम शुरू कर सकेंगे. समय पर बिजाई होने से फसलों की बढ़वार बेहतर रहती है और आगे अच्छी पैदावार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं.
ये भी पढ़ें: चार दिनों से धधक रहे कुल्लू के जंगल, लाखों की वन संपदा राख, धुएं से घाटी में बढ़ा प्रदूषण
ये भी पढ़ें: दीपावली की रात हिमाचल में डबल मर्डर से सनसनी, रंजिश में चढ़ा दी थार, दंपति की मौत, आरोपी PGI रेफर