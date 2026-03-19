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हिमाचल में फिर बदला मौसम, भारी बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में बरसेगी आफत

प्रदेश के लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी दर्ज की गई है. रोहतांग दर्रा, अटल टनल, बारालाचा और कुंजम जैसे क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है. वहीं मनाली, चंबा और अन्य इलाकों में भी बुधवार देर रात बर्फबारी देखने को मिली. निचले क्षेत्रों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है. बिगड़ते मौसम के चलते जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

खराब मौसम के चलते कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है. अटल टनल की ओर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी, जबकि जलोड़ी दर्रे को भी दोबारा बंद करना पड़ा. कुल्लू में कई सड़कें और बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं. लाहौल-स्पीति में भी बड़ी संख्या में सड़कें बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 19 और 20 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी गिरा है. ताबो जैसे क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है. ठंड और खराब मौसम का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है.

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 21 से 24 मार्च के बीच भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. हालांकि 22 और 23 मार्च को कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई है.

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