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हिमाचल में मूसलाधार बारिश की संभावना, अगले तीन दिन सबसे भारी, इन जिलों में जारी किया गया अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने चरम पर पहुंच सकता है. भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट
हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:30 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून अब अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करने जा रहा है. मौसम विभाग ने 19 से 21 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. खासकर कांगड़ा, मंडी, शिमला, चंबा और सिरमौर समेत कई जिलों में बादलों के जमकर बरसने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही भूस्खलन, अचानक बाढ़, नदी-नालों के उफान, सड़कें बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है.

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले तीन दिन बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं. प्रदेश में आज से ही बारिश का दौर तेज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 19, 20 और 21 जुलाई को इसका असर सबसे अधिक रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है. विभाग ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है. प्रशासन को भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है.

भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में कांगड़ा और मंडी में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसी तरह से 19 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अतिरिक्त हमीरपुर, चंबा और सिरमौर में भारी बारिश, जबकि ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन और लाहौल-स्पीति में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रदेश में 20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. शिमला और हमीरपुर में भारी बारिश, जबकि ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 21 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में फिर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. चंबा, हमीरपुर और सोलन में भारी बारिश, जबकि ऊना, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग ने जताई ये आशंकाएं

प्रदेश में लगातार बारिश से संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. अचानक बाढ़, नदी-नालों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, निचले क्षेत्रों में जलभराव, फिसलन के कारण सड़क हादसे, यातायात बाधित होने और बागवानी और कृषि फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई गई है. कुछ स्थानों पर आवश्यक सेवाएं और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है.

लोगों के लिए एडवाइजरी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें. जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक और मौसम संबंधी सलाह का पालन करें और मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें.

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