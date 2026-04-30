हिमाचल में पानी के नए कनेक्शन पर रोक, बर्बादी पर बिना नोटिस होगा ये एक्शन
प्राकृतिक जलस्रोतों में घटते जलस्तर को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पानी के नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट ने दस्तक दे दी है. पहाड़ों की ठंडी वादियों में इस बार पानी की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है. सर्दियों और प्री-मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने के कारण प्राकृतिक जलस्रोतों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है. नदियों और धाराओं में पानी कम होने लगा है, जिससे पेयजल योजनाओं पर दबाव बढ़ गया है. कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने लगी है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने प्रदेशभर में नए पानी के कनेक्शन देने पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है.
कम बारिश ने बिगाड़ा जल संतुलन
इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के दौरान अपेक्षित वर्षा नहीं हुई. 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के विंटर सीजन में प्रदेश को केवल 103.2 मिलीमीटर बारिश मिली, जो सामान्य 187.1 मिलीमीटर से लगभग 45 प्रतिशत कम है. यह आंकड़ा पिछले कई वर्षों की तुलना में काफी कम है और जल संकट की गंभीरता को दर्शाता है. इसके अलावा पोस्ट-मानसून सीजन में भी सामान्य से 16 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई. लगातार दो सीजन में कम बारिश होने से जल स्तर का संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया है.
जलस्रोतों पर बढ़ा दबाव
कम वर्षा का सीधा असर अब प्राकृतिक जलस्रोतों पर दिखाई दे रहा है. कई स्रोत समय से पहले ही सूखने लगे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है. इसका असर पेयजल योजनाओं पर भी पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले महीनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.
पानी के नए कनेक्शन पर रोक
जल शक्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रदेश में नए पानी के कनेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे. यह निर्णय उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां जलस्रोत सूखने की कगार पर हैं. विभाग की इंजीनियर इन चीफ अंजू शर्मा के अनुसार, "मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश होने के बाद ही इस रोक को हटाया जाएगा. फिलहाल विभाग का ध्यान मौजूदा उपभोक्ताओं को नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है."
पानी की बर्बादी पर सख्त कार्रवाई
पानी की कमी को देखते हुए विभाग ने बर्बादी रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. यदि कोई व्यक्ति पेयजल का उपयोग गैर-जरूरी कार्यों जैसे गाड़ी धोने, किचन गार्डन की सिंचाई, भवन निर्माण या टैंक ओवरफ्लो में करता पाया गया, तो उसका कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जाएगा. टुल्लू पंप के इस्तेमाल पर भी सख्ती बरती जाएगी. विभाग का मानना है कि हर बूंद की बचत जरूरी है.
फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. सभी कर्मचारियों को जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने और पाइपलाइन में होने वाले रिसाव को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी कर्मचारी को केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही छुट्टी दी जाएगी, वह भी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद.
निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विभाग ने निगरानी प्रणाली को और सख्त कर दिया है. सभी अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता अपने-अपने क्षेत्रों में जल आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखेंगे. मुख्यालय स्तर पर इंजीनियर नीरजा गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगी. विभाग ने रिपोर्टिंग प्रणाली को भी सख्त किया है. सभी अधिकारियों को हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी. यदि शनिवार को अवकाश होता है, तो रिपोर्ट शुक्रवार तक जमा करनी होगी. इससे विभाग को समय-समय पर सही जानकारी मिल सकेगी और जरूरत पड़ने पर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे.
प्री-मानसून में भी कम रही बारिश
1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच प्री-मानसून सीजन में भी प्रदेश में सामान्य से 11 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई. हालांकि ज्यादातर जिलों में अधिक बारिश हुई, लेकिन कुल मिलाकर जल संतुलन प्रभावित रहा. किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जैसे क्षेत्रों में बारिश की कमी अधिक रही, जिससे वहां जल संकट गहराने की आशंका है.
प्रदेश में गहरा सकता है जल संकट
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी संख्या में घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं. वर्तमान में 17 लाख से अधिक घरों को पाइप के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. कांगड़ा और मंडी जिलों में सबसे अधिक कनेक्शन हैं. हालांकि, बढ़ती आबादी और नए घरों के निर्माण के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे जलस्रोतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून सामान्य नहीं रहा, तो हिमाचल में जल संकट और गहरा सकता है. इसलिए अभी से जल संरक्षण के उपाय अपनाना जरूरी है. सरकार के साथ-साथ आम लोगों को भी पानी की बचत के प्रति जागरूक होना होगा.
सरकार की अपील
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे पानी का उपयोग सोच-समझकर करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें. प्रशासन का मानना है कि सख्त नियमों और जनसहयोग से ही इस संकट से निपटा जा सकता है. आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मानसून कितना राहत देता है और जलस्रोतों की स्थिति में कितना सुधार होता है.
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