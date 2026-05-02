एमपी क्रूज हादसे के बाद हिमाचल में अलर्ट, जल गतिविधियों के लिए प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश
प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ जुर्माना भी लगेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 6:33 PM IST
बिलासपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. खासकर बिलासपुर जिले में जल गतिविधियों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि अब सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिलासपुर के उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कुमार ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए निर्देश जारी किए हैं. गोविंद सागर झील और कोल डैम जलाशय में होने वाली नाव संचालन, फेरी सेवा और जल क्रीड़ा गतिविधियों में अब सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा.
लाइफ जैकेट अनिवार्य
नए नियमों के तहत किसी भी जल गतिविधि में शामिल हर व्यक्ति के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी कर दिया गया है. बिना लाइफ जैकेट किसी को भी नाव या बोट में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा हर नाव में पर्याप्त लाइफ ब्वॉय, सुरक्षा रस्सियां और प्राथमिक उपचार किट रखना भी अनिवार्य किया गया है.
तय क्षमता से ज्यादा सवारी नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नाव या जलयान में तय सीमा से ज्यादा सवारियां नहीं बैठाई जाएंगी. नाव की क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा और मोटर बोट का इंजन भी उसकी क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके. जल गतिविधियों में अब केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मचारियों की ही तैनाती होगी. नाव चालक, लाइफगार्ड और अन्य स्टाफ के पास तैराकी, बचाव कार्य और प्राथमिक उपचार से जुड़े वैध प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा. बिना प्रशिक्षण वाले लोगों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.
पर्यटकों को देनी होगी ये जानकारी
सभी नावों और उपकरणों की नियमित तकनीकी जांच की जाएगी. किसी भी प्रकार की खराबी मिलने पर उसे तुरंत संचालन से बाहर कर दिया जाएगा. साथ ही हर यात्रा से पहले पर्यटकों को सुरक्षा नियमों और आपात स्थिति से निपटने की जानकारी देना भी जरूरी होगा. महत्वपूर्ण जल स्थलों पर 24 घंटे रेस्क्यू टीम, बचाव नाव और आपात संचार व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा खतरनाक क्षेत्रों में स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और कुछ संवेदनशील इलाकों में जल गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी.
नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त राहुल कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसमें लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना लगाना और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई शामिल है.
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