लाल बत्ती गई, लेकिन हिमाचल में नए रूप में लौटा झंडी का युग, माननीयों के बाद अब अफसरों की कार पर सजी झंडियां
अब विधायक न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि राज्य के बाहर भी इस विशिष्ट पहचान वाली झंडी का उपयोग कर सकेंगे. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 6:28 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 7:55 PM IST
शिमला: दस साल पहले की बात है. हिमाचल की तत्कालीन सरकार ने बजट से पहले रूटीन प्रक्रिया के तहत आम जनता से सुझाव मांगे. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के पोर्टल पर जनता ने एक हफ्ते में 48 सुझाव दिए, जिसमें से तेरह वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे. पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर ठीक एक साल बाद नवंबर 2017 में वीवीआईपी वाहनों से लाल बत्ती हटा दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2013 में टिप्पणी की थी कि लाल बत्ती का सीमित उपयोग होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिखावे का प्रतीक बताया था. पीएम नरेंद्र मोदी की पहल के बाद हिमाचल के संदर्भ की बात करें तो तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने खुद अपने वाहन से लाल बत्ती उतारी थी. खैर, ठीक एक दशक बाद हिमाचल प्रदेश में वीवीआईपी कल्चर नए रूप में लौटा है. अब माननीयों की कार पर भी झंडी है और आईएएस अफसरों के वाहन पर भी फ्लैग है. कहा जा सकता है कि छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बेशक अब वीवीआईपी वाहनों पर लाल बत्ती नहीं दिखाई देती, लेकिन अलग पहचान का मोह अभी छूटा नहीं है. अब प्रशासनिक सचिवों के सरकारी वाहन पर भी नीला फ्लैग लगा होता है, ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि राज्य सचिवालय के आला आईएएस अधिकारी का वाहन है.
माननीयों को सबसे पहले तोहफा
हिमाचल प्रदेश में 68 माननीय (विधायक) हैं. इनकी मांग थी कि वाहन पर अलग से पहचान का कोई बढ़िया चिन्ह होना चाहिए. अभी तक माननीयों के वाहन पर एक गोलाकार स्टिकर चिपका होता था, जिस पर लाल रंग से एमएलए दर्ज होता था. इस साल हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सितंबर की तीन तारीख को स्पीकर कुलदीप पठानिया ने विधायकों यानी माननीयों के लिए विशिष्ट झंडी लगाने को मंजूरी दी थी. विधायकों का कहना है कि कई बार राज्य से बाहर के दौरे पर उन्हें अपनी पहचान को लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. संवैधानिक प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें वैध पहचान के लिए ये विशिष्ट संकेत जरूरी है. अब विधायक न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि राज्य के बाहर भी इस विशिष्ट पहचान वाली झंडी का उपयोग कर सकेंगे. इसके लिए वाहन में स्पेशल फ्लैग रॉड लगी होती है. जब प्रतिनिधि वाहन में न हो तो उस झंडी को निकाल कर गाड़ी के भीतर रखा जाता है. अभी सीएम, डिप्टी सीएम व मंत्रियों के वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज व राज्य सरकार का आधिकारिक एंबलम लगा होता है.
खैर, विधायकों के बाद फिर आईएएस अफसर, जो राज्य सचिवालय में सचिव रैंक के अधिकारी हैं, उनके लिए भी विशिष्ट पहचान का मसला उठा. अब प्रशासनिक सचिवों को भी सरकारी वाहन में नीले रंग का फ्लैग लगाने का अधिकार मिल गया है. हिमाचल में पहले मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव रैंक के अफसरों की गाड़ियों में ये नीले रंग का फ्लैग होता था. अब सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी भी इसे लगा रहे हैं. इन अफसरों में प्रियंका वासू, सी. पालरासू, शाइनामोल, राकेश कंवर, आशीष सिंघमार, सुदेश मोक्टा, यूनुस, सीपी वर्मा, संदीप कुमार व अमरजीत सिंह शामिल हैं. ये वर्ष 2004 से लेकर 2010 की अवधि के बीच के बैच वाले आईएएस हैं.
वीरभद्र सरकार ने मुख्य सचिव को दी थी ये छूट
फरवरी 2017 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव को फ्लैशर वाली लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी थी. बा-कायदा इस बारे में अधिसूचना जारी की गई थी. उस समय राज्य के मुख्य सचिव के पद पर वीसी फारका थे. इसके अलावा हिमाचल सरकार ने उस समय राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के लिए भी फ्लैशर वाली लाल बत्ती की अनुमति थी. इसके अलावा आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त व प्रधान आयुक्त को फ्लैशर वाली नीली बत्ती का अनुमति थी.
मेयर ने स्वेच्छा से हटाई थी लाल बत्ती
शिमला में पूर्व में नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर माकपा से चुने गए थे. तब मेयर संजय चौहान ने अपने वाहन से लाल बत्ती हटाने का फैसला खुद लिया था. ये वर्ष 2012 की बात है. इसके अलावा मेयर संजय चौहान ने उस समय अपने कार्यालय के बाहर दरवाजे पर लाल बत्ती भी हटा दी थी. हिमाचल में कुछ मंत्री इस चलन को अपनाते आए हैं. जैसे रमेश ध्वाला अपने कक्ष के बाहर लाल बत्ती नहीं लगाते थे. यहां कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें वीवीआईपी ने खुद पहल की. हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली मई 2017 से लाल बत्ती हटाने का समय रखा था, लेकिन हिमाचल के तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उससे पहले ही 15 अप्रैल 2017 को अपनी गाड़ी से खुद अपने हाथों लाल बत्ती उतारी थी. तब ऐसा करने वाले वे देश के पहले राज्यपाल थे.
इसके अलावा तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जीएस बाली ने भी 15 अप्रैल 2017 को ही अपने वाहन से लाल बत्ती हटा दी थी. यहां ये दर्ज करना दिलचस्प होगा कि वर्ष 2011 में शिमला में स्थानीय स्तर पर पुलिस ने एक सर्वे किया था और ट्रैफिक जाम के 28 कारण पाए थे. उनमें से एक कारण फ्लैशर वाली लाल बत्ती और वीवीआईपी वाहनों के हूटर थे. एक दिलचस्प तथ्य और भी है. हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार के पीएम को 2013 में लाल बत्ती लगाने की अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी.
हिमाचल सरकार में लंबे अरसे तक विभिन्न पदों पर रहे सीनियर आईएएस तरुण श्रीधर लिखते हैं- पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि हर भारतीय वीवीआईपी है और यह लाल बत्ती नए भारत की भावना से मेल नहीं खाती. तब ऐसा लगा कि रुतबे के प्रतीक अब झुक गए हैं. लेकिन सत्ता का प्रतीकों से मोह छूटता कभी देखा है. वही रौब एक नए भेस में, एक नए मार्ग से वापस आया है, झंडी के रूप में. तरुण श्रीधर की चिंता और भी है. वे लिखते हैं- आज विधायक की गाड़ी पर झंडी लगी है, कल जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष और परसों नगर पार्षद भी ये मांग उठाएंगे. लेखक-संपादक नवनीत शर्मा परोक्ष रूप से इस वीवीआईपी कल्चर के नए अंदाज पर लिखते हैं- बहुत पहले से उस गाड़ी की आहट जान लेंगे सब, तुझे ऐ दोस्त अब दूर से ही पहचान लेंगे सब. इन पंक्तियों में पहचान के संकट के कई अर्थ ध्वनित होते हैं.
पूर्व आईएएस अफसर और दूसरी बार झंडूता से विधायक चुने गए जेआर कटवाल का कहना है कि प्रोटोकॉल के तहत ये मांग हुई थी और सरकार ने तय नियमों व प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही वाहनों में विशिष्ट पहचान वाले फ्लैग की अनुमति दी है. यदि प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो विधायक वैसे भी मुख्य सचिव व प्रशासनिक अफसरों से ऊपर होते हैं. इस फैसले को सिर्फ प्रोटोकॉल के लिहाज से ही देखा जाए. युवा नेता, सामाजिक कार्यों में सक्रिय और पर्यावरण के मसलों पर काम करने वाले प्रवीण शर्मा का कहना है कि ये विशिष्ट पहचान की संस्कृति है. खुद को दूसरों से सुपीरियर समझने की ये प्रवृत्ति सत्ता के मूल में ही है. आम जनता इस वीवीआईपी संस्कृति को नफरत, गुस्से और एक तरह के क्षोभ से भरी नजरों से देखती है. प्रवीण शर्मा का कहना है कि ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए. युवा चिंतक पंकज कुमार का कहना है कि आम जनता जब भी अपने रूटीन के कार्यों से सड़कों पर होती है और उसका सामना वीवीआईपी वाहनों से होता है तो उसे मन ही मन गुस्सा आता है, लेकिन वो उस दौरान खुद को बेबस महसूस करता है. सत्ता के शीर्ष पर आज कोई है तो कल कोई और होगा। ऐसे में वीवीआईपी कल्चर को कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए.
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