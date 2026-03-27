ETV Bharat / state

पंजाब के कब्जे में 200 करोड़ सालाना का कमाऊ पूत, 99 साल की लीज खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट पर हिमाचल की निगाहें

शानन बिजली घर मामले में 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी.

शानन पावर प्रोजेक्ट
शानन पावर प्रोजेक्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 9:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में मंडी के जोगिंद्र नगर शानन बिजली घर स्थापित हुआ था. इस समय ये प्रोजेक्ट सालाना दो सौ करोड़ रुपए का कमाऊ पूत है, लेकिन परियोजना पंजाब सरकार के कब्जे में है. इस परियोजना को लेकर अंग्रेज शासन के दौर में 99 साल की लीज अवधि तय हुई थी. समझौते में ये तथ्य दर्ज किया गया था कि लीज अवधि पूरी होने के बाद ये प्रोजेक्ट उस शासन को मिलेगा, जहां की जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित है. दो साल पहले लीज अवधि पूरी होने के बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना था, लेकिन पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में है. अब इस मामले में हिमाचल की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं. मामले में अप्रैल महीने के अंत में सुनवाई होगी.

इसी परियोजना को लेकर हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में एक सवाल किया गया है. जोगिंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाजपा सदस्य प्रकाश राणा ने सवाल किया है कि शानन परियोजना की लीज अवधि व स्वामित्व को लेकर मौजूदा स्थितियां क्या है? चूंकि संबंधित विभाग के मुखिया सीएम हैं, लिहाजा उनकी तरफ से लिखित जवाब में जानकारी दी गई है.

सीएम की तरफ से पेश की गई जानकारी के अनुसार 3 मार्च 1925 को तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत व मंडी के राजा जोगेंद्र सेन के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ था. इस लीज एग्रीमेंट की वैलिडिटी 2 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी है. लीज अवधि पूरी होने के बाद हिमाचल सरकार ने परियोजना का स्वामित्व लेने के लिए पंजाब सरकार व केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया है. वहीं, पंजाब सरकार ने इस मामले में 25 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है. पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से ये मांग उठाई है कि हिमाचल सरकार को शानन परियोजना का अधिग्रहण करने से रोका जाए. सीएम की तरफ से दिए गए जवाब में ये भी बताया गया है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में आजादी के समय हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा था. हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला था. पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की शर्तों के अनुसार शानन बिजली घर पंजाब के स्वामित्व में ही रहा. एक्ट की शर्त कहती है कि बिजलीघर केवल प्रबंधन के लिए पंजाब को हस्तांतरित हुआ है. इसकी लीज अवधि पूरी होने के बाद स्वामित्व हिमाचल सरकार को मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार इस कमाऊ पूत पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है.

वैसे कानूनी तौर पर देखा जाए तो हिमाचल सरकार का पक्ष मजबूत है. मामले में केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखना पड़ा है. वहीं, केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह चुके हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में निष्पक्ष रहेगा. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ये कह चुके हैं कि पंजाब को बड़ा भाई होने का फर्ज निभाते हुए परियोजना हिमाचल को सौंप देनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: हिमकेयर योजना पर सियासत तेज, जयराम ठाकुर ने उठाए गंभीर सवाल, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की उठाई मांग

TAGGED:

SHANAN POWER PROJECT
HIMACHAL BUDGET SESSION 2026
SUPREME COURT
HIMACHAL VS PUNJAB GOVT
HIMACHAL SHANAN POWER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.