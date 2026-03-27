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पंजाब के कब्जे में 200 करोड़ सालाना का कमाऊ पूत, 99 साल की लीज खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट पर हिमाचल की निगाहें

शिमला: आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में मंडी के जोगिंद्र नगर शानन बिजली घर स्थापित हुआ था. इस समय ये प्रोजेक्ट सालाना दो सौ करोड़ रुपए का कमाऊ पूत है, लेकिन परियोजना पंजाब सरकार के कब्जे में है. इस परियोजना को लेकर अंग्रेज शासन के दौर में 99 साल की लीज अवधि तय हुई थी. समझौते में ये तथ्य दर्ज किया गया था कि लीज अवधि पूरी होने के बाद ये प्रोजेक्ट उस शासन को मिलेगा, जहां की जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित है. दो साल पहले लीज अवधि पूरी होने के बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना था, लेकिन पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में है. अब इस मामले में हिमाचल की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं. मामले में अप्रैल महीने के अंत में सुनवाई होगी.

इसी परियोजना को लेकर हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में एक सवाल किया गया है. जोगिंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाजपा सदस्य प्रकाश राणा ने सवाल किया है कि शानन परियोजना की लीज अवधि व स्वामित्व को लेकर मौजूदा स्थितियां क्या है? चूंकि संबंधित विभाग के मुखिया सीएम हैं, लिहाजा उनकी तरफ से लिखित जवाब में जानकारी दी गई है.

सीएम की तरफ से पेश की गई जानकारी के अनुसार 3 मार्च 1925 को तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत व मंडी के राजा जोगेंद्र सेन के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ था. इस लीज एग्रीमेंट की वैलिडिटी 2 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी है. लीज अवधि पूरी होने के बाद हिमाचल सरकार ने परियोजना का स्वामित्व लेने के लिए पंजाब सरकार व केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया है. वहीं, पंजाब सरकार ने इस मामले में 25 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है. पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से ये मांग उठाई है कि हिमाचल सरकार को शानन परियोजना का अधिग्रहण करने से रोका जाए. सीएम की तरफ से दिए गए जवाब में ये भी बताया गया है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है.