ETV Bharat / state

हिमाचल में वोटर लिस्ट अपडेट: जानें कब तक जुड़वा सकते हैं नाम? ऐसे करें आवेदन

शिमला/रामपुर: हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पहले प्रशासन ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है. जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है या जिनके नाम में कोई गलती है, उनके लिए यह सुनहरा मौका है. प्रशासन ने साफ किया है कि तय समय सीमा के भीतर नाम जोड़ने और सुधार करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

पंचायत स्तर पर अभियान शुरू

प्रदेशभर में पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों की पहचान करें, जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है. खासकर 18 साल पूरे कर चुके युवाओं पर फोकस किया जा रहा है.

कब तक जुड़वा सकते हैं नाम?

प्रशासन के अनुसार, मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल तय की गई है. इस तारीख तक सभी पात्र नागरिक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद सूची को फाइनल किया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

कब तक करवा सकते हैं सुधार?

अगर किसी के नाम, पता या अन्य जानकारी में गलती है, तो उसे भी 27 अप्रैल तक ही ठीक करवाया जा सकता है. इसके बाद बदलाव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रशासन ने लोगों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.