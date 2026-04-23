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हिमाचल में वोटर लिस्ट अपडेट: जानें कब तक जुड़वा सकते हैं नाम? ऐसे करें आवेदन

प्रशासन ने अपील की है कि लोग समय रहते अपना नाम जुड़वाएं या गलतियां ठीक करवाएं, ताकि कोई भी अपने मताधिकार से वंचित न रहे.

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हिमाचल में वोटर लिस्ट अपडेट (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 6:58 PM IST

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शिमला/रामपुर: हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पहले प्रशासन ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है. जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है या जिनके नाम में कोई गलती है, उनके लिए यह सुनहरा मौका है. प्रशासन ने साफ किया है कि तय समय सीमा के भीतर नाम जोड़ने और सुधार करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

पंचायत स्तर पर अभियान शुरू

प्रदेशभर में पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों की पहचान करें, जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है. खासकर 18 साल पूरे कर चुके युवाओं पर फोकस किया जा रहा है.

कब तक जुड़वा सकते हैं नाम?

प्रशासन के अनुसार, मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल तय की गई है. इस तारीख तक सभी पात्र नागरिक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद सूची को फाइनल किया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

कब तक करवा सकते हैं सुधार?

अगर किसी के नाम, पता या अन्य जानकारी में गलती है, तो उसे भी 27 अप्रैल तक ही ठीक करवाया जा सकता है. इसके बाद बदलाव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रशासन ने लोगों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

कौन सा फॉर्म भरना होगा?

वोटर लिस्ट से जुड़े काम के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं:

  • नया नाम जुड़वाने के लिए Form-6 भरना होगा
  • नाम कटवाने के लिए Form-7
  • किसी भी तरह की गलती सुधारने के लिए Form-8 का इस्तेमाल करना होगा

कैसे करें आवेदन?

लोग अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा जिला विकास अधिकारी (DRDA) कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए ‘Voter Service Portal’ का विकल्प भी उपलब्ध है. आवेदन करते समय आयु प्रमाण और निवास प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज साथ रखना जरूरी है.

एसडीएम रामपुर (जिला शिमला) हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम होना हर नागरिक का अधिकार है. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस काम को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए. साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि समय रहते अपना नाम जुड़वाएं या गलतियां ठीक करवाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रहे.

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