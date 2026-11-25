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1125 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिबाधित अब करेंगे दिल्ली कूच, राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने की तैयारी

दृष्टिबाधितों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने अब दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि दृष्टिबाधित करीब 1125 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे तक चार सदस्य दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद गुरुवार सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा. आंदोलनकारियों की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की भी योजना है, ताकि दृष्टिबाधितों की समस्याओं और लंबित मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके.

"इससे पहले भी दृष्टिबाधितों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था, जहां कुलदीप कुमार दीवान की अध्यक्षता में लंबी बैठक हुई थी. बैठक में दृष्टिबाधितों के अधिकारों और उनकी मांगों के समर्थन में बात रखी गई थी. उस दौरान हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए थे और आश्वासन मिला था कि हमारी मांगों को गंभीरता से उठाया जाएगा. इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर दिल्ली का रुख किया जा रहा है." - राजेश ठाकुर, अध्यक्ष, दृष्टिबाधित संघ