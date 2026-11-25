1125 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिबाधित अब करेंगे दिल्ली कूच, राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने की तैयारी
दृष्टिबाधितों ने हिमाचल सरकार पर लगाया मांगों की अनदेखी का आरोप, प्रदेश सरकार को दी दिल्ली में स्थायी धरने की चेतावनी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 6:28 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने अब दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि दृष्टिबाधित करीब 1125 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे तक चार सदस्य दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद गुरुवार सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा. आंदोलनकारियों की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की भी योजना है, ताकि दृष्टिबाधितों की समस्याओं और लंबित मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके.
"इससे पहले भी दृष्टिबाधितों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था, जहां कुलदीप कुमार दीवान की अध्यक्षता में लंबी बैठक हुई थी. बैठक में दृष्टिबाधितों के अधिकारों और उनकी मांगों के समर्थन में बात रखी गई थी. उस दौरान हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए थे और आश्वासन मिला था कि हमारी मांगों को गंभीरता से उठाया जाएगा. इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर दिल्ली का रुख किया जा रहा है." - राजेश ठाकुर, अध्यक्ष, दृष्टिबाधित संघ
सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप
राजेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर दृष्टिबाधितों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. सरकार की ओर से बैठक तो की जाती हैं, लेकिन ठोस फैसला लेने के बजाए सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में भी उनकी बात नहीं सुनी गई तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर स्थायी धरना शुरू किया जाएगा.
1125 दिनों से जारी है आंदोलन
राजेश ठाकुर ने बताया कि दृष्टिबाधित पिछले करीब 1125 दिनों से धरने पर बैठे हैं. इस दौरान उनके चार से पांच साथी अपनी जान गंवा चुके हैं. उन्होंने अपनी बहन सुरेखा ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी लंबे समय तक धरने में शामिल रहीं और कैंसर से पीड़ित होने के बाद उनका निधन हो गया. राजेश ठाकुर के अनुसार, आंदोलन के दौरान दृष्टिबाधितों को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
दृष्टिबाधितों की प्रमुख मांगें
दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि दृष्टिबाधित की लंबित बैकलॉग भर्तियों को भरना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करना उनकी प्रमुख मांगें हैं. उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरा जाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में उनके अधिकारों का पालन होना चाहिए.
विश्व दिव्यांग दिवस पर दिल्ली कूच की चेतावनी
राजेश ठाकुर ने कहा कि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उनका आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल भी इस दिवस को उचित स्तर पर नहीं मनाया गया था. इस बार भी आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि ये दिन दिव्यांगजनों के लिए खुशी और सम्मान का अवसर होना चाहिए, लेकिन अपनी मांगें पूरी नहीं होने के कारण उन्हें इसे काले दिवस के रूप में मनाने की नौबत आ रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 दिसंबर से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक नहीं होती और समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो प्रदेशभर के दृष्टिबाधित एकजुट होकर दिल्ली जाएंगे. वहां, कांग्रेस कार्यालय अथवा सोनिया गांधी के आवास के बाहर स्थायी धरना देने की रणनीति बनाई जाएगी.
राष्ट्रीय नेतृत्व से न्याय की उम्मीद
राजेश ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से भी उनकी बातचीत होती रही है. रजनी पाटिल ने भी दृष्टिबाधितों की मांगों को संवैधानिक अधिकार बताते हुए उनके समाधान की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि अब उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व से उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उनका समाधान करवाने की दिशा में ठोस पहल होगी. उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित किसी से कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे, बल्कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं. जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.