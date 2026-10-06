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सुक्खू सरकार से मिली हताशा, अब राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जाएंगे दृष्टिबाधित, 1089 दिनों से जारी है धरना

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर 1089 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिबाधित अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं. मंगलवार को दृष्टिबाधितों ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया. दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि दोपहर तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो आंदोलनकारी दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दिल्ली में संगठन के सदस्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री एवं दिव्यांगता आयोग के उच्च अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखेंगे.

राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात

संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगजनों को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार से निराश होकर संगठन ने दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है. संगठन के सदस्य दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनके आवास का घेराव भी करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिव्यांगता आयोग के उच्च अधिकारियों के समक्ष भी अपनी मांगें रखी जाएंगी.

"पिछले तीन सालों से दिव्यांगजनों की अनदेखी की जा रही है. सरकार से संवाद के जरिए दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करने की मांग भी की गई. 1089 दिनों से आंदोलन के बावजूद मांगों पर निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है. जब तक मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा." - राजेश ठाकुर, अध्यक्ष, दृष्टिबाधित संघ

दृष्टिबाधितों की प्रमुख मांगें