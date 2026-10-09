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दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर वापस लौटे दृष्टिहीन, अब सुक्खू सरकार को दिया 12 दिन का अल्टीमेटम

​शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 1100 दिनों से अपने हक और रोजगार के लिए सड़कों पर डटे दृष्टिहीन संघ के आंदोलनकारियों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है. बैकलॉग के 1000 से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की मुख्य मांग को लेकर ये अभ्यर्थी लगातार सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण इन्हें हाल ही में दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से गुहार लगानी पड़ी.

"दृष्टिहीन समाज के अधिकारों के लिए दिन-रात धरने पर बैठीं हमारी जुझारू साथी सुरेखा ठाकुर का अचानक निधन हो गया है. 1100 दिनों से जारी इस धरने के दौरान अब तक हमारे 4 साथी शहीद हो चुके हैं. अगर सरकार का यही अड़ियल और बेपरवाह रवैया रहा, तो हमें मांगें पूरी करने के बजाय जहर दे दिया जाए, ताकि हम अपने साथियों की तरह अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकें." - लक्की, दृष्टिहीन संघ के सदस्य

दृष्टिहीन संघ के सदस्य लक्की (रोहड़ू निवासी) ने बताया कि 1100 दिनों के लंबे संघर्ष के दौरान अब तक संघ के 4 आंदोलनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं. अपने साथियों को खोने के गम और राज्य सरकार की बेरुखी से आहत आंदोलनकारियों ने अब स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर 10 से 12 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान नहीं निकाला, तो वे एक बार फिर पूरे दल-बल के साथ दिल्ली कूच करेंगे.

दृष्टिहीन संघ सदस्य लक्की ने बताया कि पिछले 3 सालों से बैठक का समय न दिए जाने के कारण संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली का रुख करना पड़ा. दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वरिष्ठ अधिकारियों और कुलदीप धीमान की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की. इस दौरान हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी व वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल ने भी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़कर उनकी बात सुनी. आलाकमान ने संघ के मांग-पत्र (चार्टर ऑफ डिमांड्स) को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि वे जल्द ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनकी एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करवाएंगे.

27 को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई

​संघ के अरुण शर्मा सदस्य ने कहा कि प्रदेश सरकार न सिर्फ आंदोलनकारियों की अनदेखी कर रही है, बल्कि अदालत के आदेशों की भी अवहेलना कर रही है. उन्होंने याद दिलाया कि हाईकोर्ट ने दृष्टिहीन संघ के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला देते हुए सरकार को 1000 से ज्यादा खाली पड़े बैकलॉग पदों को तुरंत भरने के आदेश दिए हैं. इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की गई है.

सीएम पर फूटा आंदोलनकारियों का गुस्सा

​मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उम्मीद के सवाल पर आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से अब एक प्रतिशत भी उम्मीद नहीं बची है. दिल्ली आलाकमान के आश्वासन पर उन्होंने कहा कि "सरकारें कहती कुछ हैं और करती कुछ हैं," इसलिए जब तक धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता. संघ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अगले 10 से 12 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक कर बैकलॉग भर्तियों पर फैसला नहीं लेते हैं तो दृष्टिहीन संघ एक बार फिर सड़कों पर उतरकर दिल्ली कूच करने को मजबूर होगा.