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विधानसभा में आज चर्चा का आखिरी दिन, कल CM सुक्खू पेश करेंगे बजट

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इन दिनों सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चल रही चर्चा आज अपने अंतिम दिन में पहुंच गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिछले दो दिनों से तीखी बहस देखने को मिल रही है. अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर टिकी हैं, जो आज सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे.

आज चर्चा का आखिरी दिन, CM देंगे जवाब

विधानसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का समापन होगा. इस दौरान विपक्ष ने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं. वहीं सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए जवाब दिया है. आज मुख्यमंत्री सदन में उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तृत जवाब देंगे, जिससे बहस का निष्कर्ष सामने आएगा.

कल पेश होगा चौथा बजट

राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को अपना चौथा बजट पेश करेंगे. खास बात यह है कि यह बजट राजस्व घाटा अनुदान (RDG) के बिना पेश किया जाएगा, जिससे इसकी वित्तीय रणनीति और प्राथमिकताओं पर सभी की नजरें टिकी हैं.