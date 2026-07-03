कोलकाता में हिमाचल की संसदीय पहचान का दम, विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मंच पर साझा किए ई-विधान के अनुभव
सम्मेलन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियां ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेन्दु अधिकारी से भी भेंट की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 7:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की संसदीय कार्यप्रणाली और डिजिटल नवाचारों की गूंज अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है. इसी कड़ी में हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एवं नव-निर्वाचित विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए संसदीय समितियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर अपने विचार रखे. इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ई-विधान प्रणाली और आधुनिक संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी देशभर से आए जनप्रतिनिधियों के साथ साझा की. लोकसभा सचिवालय के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय विशेषज्ञ, सांसद और नव-निर्वाचित विधायक एक मंच पर जुटे, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सशक्त, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने पर व्यापक मंथन हुआ.
राष्ट्रीय सम्मेलन में हिमाचल की प्रभावी मौजूदगी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां शुक्रवार पूर्वाह्न कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा लोकसभा के संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) के सहयोग से आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव-निर्वाचित विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया. यह प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के अधीन संचालित संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सांसदों, विधायकों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों को संसदीय प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है.
समिति प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर मंथन
सम्मेलन के दौरान देश की विधानसभाओं की समिति प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है. इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सात राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है. इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर हैं, जबकि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष बासूदेव देवनानी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मिगंमा नोरबू शेरपा, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सूरमा पाढ़ी व पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बसु इसके सदस्य हैं.
तीसरे सत्र की अध्यक्षता करेंगे कुलदीप पठानियां
दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान नव-निर्वाचित पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यों के लिए सात अलग-अलग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं. इनमें तीसरे सत्र की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां करेंगे. इस दौरान लोकसभा सांसद एनके प्रेमचन्द्रन उनके साथ मौजूद रहेंगे, जबकि राज्यसभा सचिवालय के पूर्व संयुक्त सचिव प्रदीप चतुर्वेदी विशेषज्ञ एवं मध्यस्थ के रूप में भाग लेंगे. इस सत्र में कुलदीप सिंह पठानियां नव-निर्वाचित विधायकों को विधायी कार्यों, गैर-सरकारी सदस्य विधेयकों (Private Members' Bills) और प्रभावी संसदीय कार्यप्रणाली से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगे.
लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर विमर्श
कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया. उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेन्दु अधिकारी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश और पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बसु ने भी अपने विचार रखे. सम्मेलन के दौरान संसदीय समितियों की भूमिका, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक जवाबदेह बनाने और विधायकों की क्षमता वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जा रही है.
कुलदीप पठानियां ने बंगाल के CM को दी ये जानकारी
सम्मेलन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेन्दु अधिकारी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू ई-विधान प्रणाली और विधानसभा की डिजिटल कार्यप्रणाली से अवगत कराया. उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर संसदीय सुधारों, डिजिटल विधानसभा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की.
ये भी पढ़ें: CM सुक्खू को जान से मारने की धमकी! तुरंत हरकत में आई पुलिस, आरोपी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें: भरमौर के लियूडांधार में फंसे सभी 24 श्रद्धालु रेस्क्यू, तरंगड़ी टूटने से बीच रास्ते में फंसे थे लोग