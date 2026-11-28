2023 से 81 हजार लोगों को मिला सहारा योजना का लाभ, इस विधानसभा क्षेत्र में हैं सबसे अधिक लाभार्थी
हिमाचल विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि इसका विभाग बदला गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:54 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सहारा योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए चलाई जा रही यह योजना बंद नहीं की गई है. शीतकालीन सत्र के दौरान श्री नयना देवीजी के विधायक रणधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन के पटल पर रखी गई थी.
सरकारी जवाब के मुताबिक, इस योजना का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर रहा था. इस अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 से 10.05.2026 तक 77,029 मरीजों को योजना का लाभ दिया गया. इसके बाद 11.05.2026 को योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंप दिया गया और इसके सुचारू संचालन के लिए नियमों, मानकों तथा प्रक्रिया में फिर से संशोधन किया गया.
स्वास्थ्य विभाग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 4,050 लाभार्थियों का रिकॉर्ड हस्तांतरित किया था. वर्तमान में विभाग की ओर से ई-केवाईसी सत्यापन के बाद 4,791 पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है. सदन में रखे गए वर्षवार आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31,554, वर्ष 2024-25 में 25,282, वर्ष 2025-26 में 20,193 तथा 2026-27 में 01.11.2026 तक 4,791 लोगों को लाभ मिला है. इस तरह कुल 81,820 लाभार्थियों का ब्योरा दर्ज किया गया है.
भोरंज में सबसे अधिक लाभार्थी
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस अवधि में सबसे अधिक 3,468 लाभार्थी हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं, जबकि इसके बाद बड़सर में 2,857 और नादौन में 2,848 लोगों को योजना का लाभ मिला. वहीं, सबसे कम 145 लाभार्थी लाहौल-स्पिति विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं, जबकि शिमला जिले के कसुम्पटी में 278 और शिमला शहरी क्षेत्र में 283 लाभार्थी रहे.
क्या है सहारा योजना
मुख्यमंत्री सहारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गंभीर और असाध्य बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इसके तहत पात्र मरीजों को इलाज, दवाइयों और देखभाल के खर्चों में मदद के लिए सरकार की ओर से प्रति माह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है. इस योजना में कैंसर, पार्किंसंस, पैरालिसिस (लकवा), मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और किडनी फेलियर जैसी गंभीर व दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कवर किया जाता है.
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