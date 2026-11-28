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2023 से 81 हजार लोगों को मिला सहारा योजना का लाभ, इस विधानसभा क्षेत्र में हैं सबसे अधिक लाभार्थी

सहारा योजना को नहीं किया गया बंद ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सहारा योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए चलाई जा रही यह योजना बंद नहीं की गई है. शीतकालीन सत्र के दौरान श्री नयना देवीजी के विधायक रणधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन के पटल पर रखी गई थी.

सरकारी जवाब के मुताबिक, इस योजना का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर रहा था. इस अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 से 10.05.2026 तक 77,029 मरीजों को योजना का लाभ दिया गया. इसके बाद 11.05.2026 को योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंप दिया गया और इसके सुचारू संचालन के लिए नियमों, मानकों तथा प्रक्रिया में फिर से संशोधन किया गया.