तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, मुद्दों की तपिश से गूंजेगा सदन

शीतकालीन सत्र के लिए धर्मशाला पहुंची सरकार ने बैठक करके रणनीति बनाई. कांग्रेस विधायक दल की बैठक होटल धौलाधार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई. विंटर सेशन के लिए धर्मशाला पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार का मुद्दा विपक्ष तथ्यों सहित सदन में लाएगा, किसी भी प्रस्ताव के अधीन लाएगा, सरकार उसका समर्थन करेगी.

धर्मशाला: धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू है. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पहले ही रणनीति बना ली थी. वहीं, सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है. पिछले कुछ दिनों से विपक्ष की धर्मशाला में चल रही राजनीतिक सरगर्मियां इसका इशारा कर चुकी हैं. धर्मशाला के तपोवन में आज से शुरू हो रहे शीत सत्र में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने होंगे, ऐसे में सदन तपेगा ही तपेगा. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए मंगलवार को प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक व अफसरशाही धर्मशाला में पहुंच गई है, वहीं विपक्ष के विधायक भी पहुंच चुके हैं.

सदन में गूंजेगे ये मुद्दे

इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सरकार के 3 साल के कार्यकाल की खामियां गिनाएगा. वहीं, गारंटियों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछेगा. साथ ही प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बिलासपुर, ऊना व सोलन में हुए गोलीकांड, बेरोजगारी, प्रदेश की खराब आर्थिकी आदि पर विपक्ष सरकार को घेरेगा. विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदेश भर के विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थी. विपक्ष के तेवरों से संभावना है कि शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होगा और विपक्ष पूरे सत्र में सरकार पर आक्रामक रहने वाला है. विपक्ष के तीखे तेवरों को देखते हुए सरकार ने भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने की अपनी पूरी तैयारी की है. इसके लिए होटल धौलाधार में विधायक दल की बैठक करके रणनीति बनाई गई है.

भाजपा विधायक दल की बैठक (ETV Bharat)

सर्वदलीय बैठक आज

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा आज सुबह शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में सुबह 10:15 बजे किया गया. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि सत्र के सुचारू संचालन और सदन की कार्यवाही बिना व्यवधान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह सभी दलों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक मौजूद रहे. वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अपने दिल्ली दौरे से आज सुबह वापस कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे. जहां पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया.