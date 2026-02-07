ETV Bharat / state

Himachal Budget Session: 16 फरवरी से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र

16 फरवरी से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की चौदहवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र आगामी 16 फरवरी 2026 से शुरू होगा. यह जानकारी शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने दी. उन्होंने बताया कि यह सत्र बजट सत्र होगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी. बजट सत्र को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चौथे बजट पर टिकी हुई हैं. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने बताया कि राज्यपाल की संस्तुति प्राप्त होने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. हालांकि बजट सत्र में कुल कितनी बैठकें होंगी और बजट किस दिन पेश किया जाएगा, इसको लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. राज्यपाल के अभिभाषण से होगा सत्र का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. इसके बाद सदन में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे. इसके पश्चात सदन की विधायी कार्यवाही शुरू की जाएगी, जिसमें विभिन्न विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा होगी.