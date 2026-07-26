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हिमाचल में 'वीबी-जी राम जी' योजना पर क्यों लगा 60 दिनों का ब्रेक? जानें आपके जिले में कब बंद रहेगी योजना

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा की जगह लागू हुए विकसित भारत-गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 60 दिनों का पीक एग्रीकल्चर सीजन घोषित किया है. इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मिशन के तहत रोजगार संबंधी कार्य बंद रहेंगे. सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि खेती और बागवानी के सबसे व्यस्त समय (पीक एग्रीकल्चर सीजन) में किसानों और बागवानों को पर्याप्त श्रमिक मिल सकें. यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में एक साथ लागू नहीं होगी, बल्कि अलग-अलग जिलों में फसल चक्र के अनुसार प्रभावी रहेगी.

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, विकसित भारत-गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए पीक एग्रीकल्चर सीजन तय किया है. इस अवधि में मिशन के तहत किसी भी प्रकार के रोजगार कार्य नहीं कराए जाएंगे. सरकार का कहना है कि बुवाई, रोपाई और फसल कटाई के दौरान यदि श्रमिक सरकारी योजनाओं में व्यस्त रहेंगे तो किसानों को समय पर मजदूर नहीं मिल पाएंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

मनरेगा की जगह लागू हो चुका है नया मिशन

प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह विकसित भारत-गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू हो चुका है. इसके साथ ही मनरेगा अधिनियम, 2005 और उससे जुड़े पुराने नियम तथा दिशा-निर्देश समाप्त हो गए हैं. नई व्यवस्था में राज्यों को स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार पीक एग्रीकल्चर सीजन तय करने का अधिकार दिया गया है, ताकि खेती और ग्रामीण रोजगार के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके.

इन तारीखों में नहीं होंगे रोजगार कार्य

सरकार ने जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की है. किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के भरमौर तथा पांगी विकासखंड में मिशन के तहत 16 से 30 अप्रैल 2026 (15 दिन), 16 से 30 जून 2026 (15 दिन) और 1 से 30 जनवरी 2027 (30 दिन) तक रोजगार कार्य बंद रहेंगे. वहीं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना और चंबा के अन्य क्षेत्रों में यह व्यवस्था पांच चरणों में लागू होगी. इन जिलों में 16 से 30 अप्रैल 2026 (15 दिन), 16 से 30 जून 2026 (15 दिन), 17 से 27 अक्टूबर 2026 (11 दिन), 7 से 15 नवंबर 2026 (9 दिन) तथा 21 से 30 जनवरी 2027 (10 दिन) तक मिशन के तहत रोजगार संबंधी कार्य नहीं किए जाएंगे.