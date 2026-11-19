ढाई साल में अकेले पीडब्ल्यूडी में रिक्त हुए 19457 पद, शिक्षा विभाग में खाली हो गई क्रमश: 13182 व 6021 पोस्टें, जानिए कितनों को मिला रोजगार
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 की अवधि में लोक निर्माण विभाग में 19457 पद खाली हुए. इस दौरान शिक्षा विभाग के तहत स्कूल एजुकेशन में खाली पदों की संख्या 13182 दर्ज की गई. हायर एजुकेशन में ये संख्या 6021 रिकार्ड की गई. गृह व पुलिस विभाग में खाली हुए पदों की संख्या 3822 रही और वन विभाग में ये आंकड़ा 1131 पदों का रहा.
ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आई है. पूर्व में आईएएस अधिकारी और झंडूता से दूसरी बार चुने गए भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने एक सवाल किया था. वे जानना चाहते थे कि पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के कितने पद खाली हुए? उन्होंने इस अवधि में नियमित, अनुंबध और दैनिक वेतन के आधार पर की गई नियुक्तियों की जानकारी भी चाही थी. साथ ही स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को मिले रोजगार के संदर्भ में भी जानकारी मांगी थी.
कार्मिक विभाग सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, लिहाजा सीएम की तरफ से तीन हिस्सों में बंटे इस सवाल का लिखित में जवाब दिया गया. सरकार की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में 19457 पद रिक्त हुए. उनमें सबसे अधिक पद बेलदार के थे. इन पदों की संख्या 11276 रही. इसके अलावा राजमिस्त्री के 1326, वर्क इंस्पेक्टर के 707 व जूनियर इंजीनियर वर्ग के 452 पद रिक्त हुए. स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 13182 रिक्त पदों में से जेबीटी के 3242, टीजीटी के 1375 व प्रवक्ताओं के 1364 पद खाली हुए. क्लास-सी के 9692 और क्लास-डी के 509 पद उपरोक्त अवधि में रिक्त हुए. पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 2315 व हैडकांस्टेबल के 701 पद रिक्त हो गए. वन विभाग में 1400 और हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम में खाली हुए पदों की संख्या 1131 रही है. इसी तरह अन्य विभागों में भी विभिन्न श्रेणियों के पद खाली हुए हैं. एचपी यूनिवर्सिटी में 139 पद खाली हुए. विद्युत बोर्ड में खाली हुए पदों का आंकड़ा 1436 और एचआरटीसी में 663 रहा है। एचआरटीसी में 295 चालक व 285 कंडक्टर के पद रिक्त हो गए.
पीडब्ल्यूडी में नियमित नियुक्ति कोई नहीं, जलशक्ति विभाग में भरे कुल तीन नियमित भर्तियां
सबसे अहम लोक निर्माण विभाग में ढाई साल में नियमित आधार पर कोई भर्ती नहीं की गई. वहीं, जलशक्ति विभाग में रेगुलर आधार पर केवल तीन पद भरे गए. लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर 90 पद व दैनिक वेतन के आधार पर केवल 42 पद भरे गए. इनमें बेलदार के पदों की संख्या सिर्फ चालीस है, जबकि इसी अवधि में हजारों बेलदारों के पद खाली हुए हैं.
लिखित जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि इस अवधि में स्कूली शिक्षा में अनुबंध व ट्रेनी आधार पर 4294 शिक्षकों के पद भरे गए. इनमें 1835 जेबीटी, 1243 टीजीटी व 652 प्रवक्ता के पद थे. हायर एजूकेशन में नियमित आधार पर 125 प्रिंसिपल के पद भरे गए. यहां कुल 1029 पद भरे गए. बिजली बोर्ड में अनुबंध आधार पर 1449 पद भरे गए. एनएचएम में अनुबंध आधार पर भरे गए पदों की संख्या 554 व दैनिक वेतन के आधार पर भरे गए पदों की संख्या 505 रही है. हाईकोर्ट में नियमित आधार पर 350 और अनुबंध आधार पर 167 भर्तियां की गई. यहां दैनिक वेतन के आधार पर 44 भर्तियां की गई.
इसके अलावा पुलिस विभाग में 189 नियमित व 19 पद अनुबंध आधार पर भरे गए. निदेशक चिकित्सा शिक्षा में 40 नियमित व 197 अनुबंध नियुक्तियां की गई. वन विभाग में नियमित आधार पर बीस और अनुबंध आधार पर 78 पदों को भरा गया. राज्य विधानसभा में विभिन्न पदों पर 32 नियुक्तियां की गई। पंचायती राज विभाग में 122 पद भरे गए. एचआरटीसी में कुल 690 पदों को भरा गया. लोक निर्माण विभाग में नियमित आधार पर कोई पद नहीं भरा गया, लेकिन अनुबंध आधार पर 90 पदों को भरा गया. वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में कोई नया पद नहीं भरा गया.
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