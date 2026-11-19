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ढाई साल में अकेले पीडब्ल्यूडी में रिक्त हुए 19457 पद, शिक्षा विभाग में खाली हो गई क्रमश: 13182 व 6021 पोस्टें, जानिए कितनों को मिला रोजगार

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 की अवधि में लोक निर्माण विभाग में 19457 पद खाली हुए. इस दौरान शिक्षा विभाग के तहत स्कूल एजुकेशन में खाली पदों की संख्या 13182 दर्ज की गई. हायर एजुकेशन में ये संख्या 6021 रिकार्ड की गई. गृह व पुलिस विभाग में खाली हुए पदों की संख्या 3822 रही और वन विभाग में ये आंकड़ा 1131 पदों का रहा.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आई है. पूर्व में आईएएस अधिकारी और झंडूता से दूसरी बार चुने गए भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने एक सवाल किया था. वे जानना चाहते थे कि पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के कितने पद खाली हुए? उन्होंने इस अवधि में नियमित, अनुंबध और दैनिक वेतन के आधार पर की गई नियुक्तियों की जानकारी भी चाही थी. साथ ही स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को मिले रोजगार के संदर्भ में भी जानकारी मांगी थी.