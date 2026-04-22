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मतदाता सूची में पंचायत और नगर निगम में दो जगह है आपका नाम, क्या दोनों जगह दे पाएंगे वोट?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रदेश की 51 शहरी निकायों के लिए चुनावी कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी. इसके बाद अब प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई हैं.

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. प्रत्याशी 29, 30 अप्रैल और 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपना पर्चा भर सकेंगे. 4 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी. यदि कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान से हटना चाहता है, तो वो 6 मई को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है.17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे. दूसरी तरफ, अभी तक पंचायत चुनावों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है.

क्या दो जगह कर सकते हैं मतदान

वहीं, अक्सर लोगों के मन में यह संशय रहता है कि यदि उनका नाम शहर और गांव (पंचायत) दोनों की वोटर लिस्ट में है, तो क्या वे दोनों जगह मतदान कर सकते हैं? आयोग ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है. राज्य राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि 'तकनीकी रूप से एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, यदि किन्हीं कारणों से किसी मतदाता का नाम शहरी निकाय और पंचायत, दोनों सूचियों में दर्ज है, तो भी उसे केवल एक ही स्थान पर वोट डालने का कानूनी अधिकार है. दो अलग-अलग क्षेत्रों में मतदान करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है. यदि कोई व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर दो जगह वोट डालता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार, मतदाता को अपनी पसंद के किसी एक ही निर्वाचन क्षेत्र का चयन करना चाहिए.'

मतदाता सूची में नाम न होने पर नहीं दे पाएंगे वोट