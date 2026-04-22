मतदाता सूची में पंचायत और नगर निगम में दो जगह है आपका नाम, क्या दोनों जगह दे पाएंगे वोट?
अगर आपका नाम शहर और गांव दोनों जगह वोटर लिस्ट में है, तो क्या आप दोनों जगह वोट डाल सकते हैं?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 2:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रदेश की 51 शहरी निकायों के लिए चुनावी कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी. इसके बाद अब प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई हैं.
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. प्रत्याशी 29, 30 अप्रैल और 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपना पर्चा भर सकेंगे. 4 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी. यदि कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान से हटना चाहता है, तो वो 6 मई को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है.17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे. दूसरी तरफ, अभी तक पंचायत चुनावों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है.
क्या दो जगह कर सकते हैं मतदान
वहीं, अक्सर लोगों के मन में यह संशय रहता है कि यदि उनका नाम शहर और गांव (पंचायत) दोनों की वोटर लिस्ट में है, तो क्या वे दोनों जगह मतदान कर सकते हैं? आयोग ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है. राज्य राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि 'तकनीकी रूप से एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, यदि किन्हीं कारणों से किसी मतदाता का नाम शहरी निकाय और पंचायत, दोनों सूचियों में दर्ज है, तो भी उसे केवल एक ही स्थान पर वोट डालने का कानूनी अधिकार है. दो अलग-अलग क्षेत्रों में मतदान करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है. यदि कोई व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर दो जगह वोट डालता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार, मतदाता को अपनी पसंद के किसी एक ही निर्वाचन क्षेत्र का चयन करना चाहिए.'
मतदाता सूची में नाम न होने पर नहीं दे पाएंगे वोट
हिमाचल में होने वाले इन चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहलू मतदाता सूची का भी है. मतदाता सूची को लेकर आयुक्त ने कहा कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 'भारत चुनाव आयोग' संपन्न कराता है, लेकिन नगर निकाय और पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी 'राज्य निर्वाचन आयोग' की होती है. राज्य निर्वाचन आयोग अपनी अलग मतदाता सूची प्रकाशित करता है. निकाय, पंचायत चुनावों में वही व्यक्ति मतदान कर पाएगा, जिसका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में दर्ज होगा. हालांकि राज्य आयोग की सूची का मुख्य आधार भारत चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट ही होती है, इसलिए नाम छूटने की संभावना न के बराबर है. फिर भी, यदि किसी का नाम केंद्रीय सूची में है लेकिन राज्य की सूची में नहीं, तो वह इन चुनावों में वोट नहीं दे सकेगा.
क्या मिलेगा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का मौका
वहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 'नगर पंचायत और नगर परिषद की मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन नगर निगम क्षेत्रों में मतदाता को वोटर लिस्ट में शामिल होने का मौका रहेगा. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए आवेदनकर्ता इलेक्शन नॉमिनेशन से आठ दिन पहले तय फीस भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकता है.'
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