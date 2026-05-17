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कहीं दोनों हाथ खो चुके शख्स ने की वोटिंग, तो कोई हादसे में घायल होकर भी पहुंचा मतदान केंद्र, लोकतंत्र के पर्व में दिखा गजब का उत्साह

रामपुर के बहादुर सिंह और बिलासपुर के अक्षय ( ETV Bharat )